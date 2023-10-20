https://sputniknews.com.tr/20231020/turkiye-ve-azerbaycandan-ortak-tatbikat-mustafa-kemal-ataturk-2023-1076545693.html
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023
Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 23-25 Ekim tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştireceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak askeri tatbikatı için... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T11:37+0300
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türkiye
azerbaycan
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tsk
tatbikat
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı için hazırlıklar ara verilmeden devam ediyor.Yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikatlarda yer alacak ordu birimlerinin, konuşlandırma noktalarından belirlenen arazilere hareket ederek savaş araçlarının hazır duruma getirilmesi görevini icra ettikleri belirtildi.Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak tatbikatlarda birliklerin etkileşiminin sağlanması, savaş yönetiminin iyileştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor."Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı, 23-25 Ekim'de Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.
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video, türkiye, azerbaycan, видео, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, tatbikat
video, türkiye, azerbaycan, видео, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, tatbikat
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2023
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Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 23-25 Ekim tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştireceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak askeri tatbikatı için hazırlıklar sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı için hazırlıklar ara verilmeden devam ediyor.
Yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikatlarda yer alacak ordu birimlerinin, konuşlandırma noktalarından belirlenen arazilere hareket ederek savaş araçlarının hazır duruma getirilmesi görevini icra ettikleri belirtildi.
Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak tatbikatlarda birliklerin etkileşiminin sağlanması, savaş yönetiminin iyileştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı, 23-25 Ekim'de Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.