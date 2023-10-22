https://sputniknews.com.tr/20231022/iett-otobusu-aydinlatma-diregine-carpti-direk-seyir-halindeki-araci-ezdi-1076597175.html

İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı, direk seyir halindeki aracı ezdi

İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı, direk seyir halindeki aracı ezdi

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, demir bariyerlere aşıp aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Ataköy... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T10:08+0300

2023-10-22T10:08+0300

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türkiye

kaza

iett

otobüs

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Ataköy köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halinde olan Hakan Öztürk himayesindeki İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Demir bariyerleri aşan otobüs aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs dururken aydınlatma direği yola devrildi.‘Aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üstüne düştü’iETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği, köprü üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada İETT otobüsünün boş olması büyük bir faciadan dönülmesine neden olurken otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.Kazada Otobüs şoförü Hakan Öztürk hafif şekilde yaralandı. İETT otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken Ataköy Köprüsü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Ekiplerin otobüsü ve aydınlatma direğini kaldırma çalışmaları sürüyor..

https://sputniknews.com.tr/20230919/basaksehirde-iett-otobusu-devrildi-olay-yerine-cok--sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1075598252.html

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