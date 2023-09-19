https://sputniknews.com.tr/20230919/basaksehirde-iett-otobusu-devrildi-olay-yerine-cok--sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1075598252.html
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:11+0300
2023-09-19T16:11+0300
2023-09-19T16:14+0300
otobüs
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başakşehir
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Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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otobüs, iett, başakşehir
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
16:11 19.09.2023 (güncellendi: 16:14 19.09.2023) Abone ol
Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi.
Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.