https://sputniknews.com.tr/20230919/basaksehirde-iett-otobusu-devrildi-olay-yerine-cok--sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1075598252.html

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi

Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T16:11+0300

2023-09-19T16:11+0300

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otobüs

türkiye

iett

başakşehir

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Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

türkiye

başakşehir

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otobüs, iett, başakşehir