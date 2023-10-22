https://sputniknews.com.tr/20231022/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ulkemize-yonelik-yabanci-yatirimci-ilgisi-artti-1076606552.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır"... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T15:27+0300

2023-10-22T15:27+0300

2023-10-22T15:39+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

türkiye

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HORASIS Global Toplantısı, Bakan Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası yatırımcı ve üst yöneticilerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin yaptığı sunumda, ekonominin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikaları ile Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin ise en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.Şimşek, dezenflasyon için sıkı para politikası ile seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının devreye alındığını dile getirerek, "Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Mali disiplinin tesis edilerek kamu mali dengesinin iyileştirilmesi önemlidir." diye konuştu.Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkati çeken Şimşek, program dönemi sonunda bütçe açığının, yüzde 3 olan Maastricht Kriteri'nin altında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.'Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı'Şimşek, Türkiye'nin borçluluk seviyesinin düşük olduğunun altını çizerek, kamu borçluluğunun düşük seviyesinin deprem gibi büyük bir harcamayı karşılayabilecek imkan oluşturduğunu kaydetti.Türkiye'nin yüzyıllık büyüme ortalamasının yüzde 4,8, son 20 yıllık ortalamasının da yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231022/bakan-isikhan-iscilerin-haklarini-koruyacagiz-1076605034.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, türkiye