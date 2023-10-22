https://sputniknews.com.tr/20231022/bakan-isikhan-iscilerin-haklarini-koruyacagiz-1076605034.html

Bakan Işıkhan: İşçilerin haklarını koruyacağız

Bakan Işıkhan: İşçilerin haklarını koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla mücadele mesajı vererek "İşçileri korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T14:52+0300

2023-10-22T14:52+0300

2023-10-22T14:52+0300

türkiye

vedat ışıkhan

işçi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nda konuştu.Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünü, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun da katkısıyla mayıs ayında imzaladıklarını anımsatan Işıkhan, Çerçeve Protokol ve imzalanan işkolu toplu iş sözleşmeleri ile kamuda çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.'Hiçbir zorluk bizi yıldırmadı'Devlet olarak çalışma barışının sağlanması ve enflasyonun olumsuz etkilerine karşı işçilerin haklarının korunması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:Işıkhan, Bakanlık olarak, ortak akıl ve istişare ile yürütülecek tüm çalışmalara hazır olduklarının altını çizerek, "Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sendikalarımız, konfederasyonlarımız, işçi ve işverenlerimiz ile el ele vererek, Türkiye'yi her anlamda dünya standartlarının da üzerine çıkaracak, çalışma hayatında da Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." dedi.

türkiye

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vedat ışıkhan, işçi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı