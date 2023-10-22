https://sputniknews.com.tr/20231022/banu-parlaka-5-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi-1076600921.html
Banu Parlak'a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Banu Parlak'a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T12:33+0300
2023-10-22T12:33+0300
2023-10-22T12:33+0300
türkiye
banu parlak
dilan polat
tutuklama emri
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan aynı zamanda da güzellik merkezi sahibi olan Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.Bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen Aliye A. adlı müşteri, geçtiğimiz ay Parlak'ın Kartal'daki güzellik merkezine gitti. Bu kişiye yağ yakma işlemi uygulandı. İşlemin ardından Aliye A.'nın vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşmaya başladı.Müşteri Aliye A., güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'tan şikayetçi oldu. Şüpheli Banu Parlak hakkında taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği denetim raporunda şarkıcının açtığı merkezin operasyon yetkisi olmamasına rağmen söz konusu işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak son olarak Dilan, Engin Polat çiftiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine oldukça büyük yer tutmuştu. Daha sonra ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/dilan-polat-ve-engin-polatin-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1076323456.html
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banu parlak, dilan polat, tutuklama emri
banu parlak, dilan polat, tutuklama emri
Banu Parlak'a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Merkezin operasyon yapma yetkisi bulunmadığı da belirlenince, Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan aynı zamanda da güzellik merkezi sahibi olan Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.
Bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen Aliye A. adlı müşteri, geçtiğimiz ay Parlak'ın Kartal'daki güzellik merkezine gitti. Bu kişiye yağ yakma işlemi uygulandı. İşlemin ardından Aliye A.'nın vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşmaya başladı.
Müşteri Aliye A., güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'tan şikayetçi oldu. Şüpheli Banu Parlak hakkında taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği denetim raporunda şarkıcının açtığı merkezin operasyon yetkisi olmamasına rağmen söz konusu işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak son olarak Dilan, Engin Polat çiftiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine oldukça büyük yer tutmuştu. Daha sonra ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.