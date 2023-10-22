Ahmet Hakan: Konserinin yasaklanması Fazıl Say için madalyadır

"Fazıl Say’ın konserlerini yasaklamışlar Avrupa’da. Niye? “Yaşasın Hamas” dediği için mi? Hayır. “Masum siviller ölmesin, Gazze bombalanmasın, ateşkes ilan edilsin” falan dediği için. Bu sansür, bu yasaklama... Fazıl Say için madalyadır. Vicdan madalyası. İnsanlık madalyası. Merhamet madalyası."