https://sputniknews.com.tr/20231022/ahmet-hakan-konserinin-yasaklanmasi-fazil-say-icin-madalyadir-1076594508.html
Ahmet Hakan: Konserinin yasaklanması Fazıl Say için madalyadır
Ahmet Hakan: Konserinin yasaklanması Fazıl Say için madalyadır
Ahmet Hakan, Avrupa'daki konserinin yasaklanmasının ardından Fazıl Say'a ilişkin, 'Say'ın konserinin yasaklanması onun için madalyadır' açıklamasını yaptı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T09:43+0300
2023-10-22T09:43+0300
2023-10-22T09:43+0300
türkiye
fazıl say
ahmet hakan
israil-filistin
israil
gazze
avrupa
konser
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserinin iptal edilmesine ilişkin bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulundu.Ahmet Hakan, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231021/avrupadaki-konserleri-iptal-edildi-ak-partiden-fazil-say-tepkisi-1076576100.html
türkiye
israil
gazze
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fazıl say, ahmet hakan, israil-filistin, israil, gazze, avrupa, konser
fazıl say, ahmet hakan, israil-filistin, israil, gazze, avrupa, konser
Ahmet Hakan: Konserinin yasaklanması Fazıl Say için madalyadır
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Ahmet Hakan, Avrupa'daki konserinin yasaklanmasının ardından Fazıl Say'a ilişkin, 'Say'ın konserinin yasaklanması onun için madalyadır' açıklamasını yaptı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserinin iptal edilmesine ilişkin bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan, şunları ifade etti:
"Fazıl Say’ın konserlerini yasaklamışlar Avrupa’da. Niye? “Yaşasın Hamas” dediği için mi? Hayır. “Masum siviller ölmesin, Gazze bombalanmasın, ateşkes ilan edilsin” falan dediği için. Bu sansür, bu yasaklama... Fazıl Say için madalyadır. Vicdan madalyası. İnsanlık madalyası. Merhamet madalyası."