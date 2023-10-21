https://sputniknews.com.tr/20231021/avrupadaki-konserleri-iptal-edildi-ak-partiden-fazil-say-tepkisi-1076576100.html
Avrupa'daki konserleri iptal edildi: AK Parti'den 'Fazıl Say' tepkisi
Avrupa'daki konserleri iptal edildi: AK Parti'den 'Fazıl Say' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T11:31+0300
2023-10-21T11:31+0300
2023-10-21T11:31+0300
politika
ömer çelik
fazıl say
konser
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkat çekti.Çelik, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.Çelik'in açıklamaları şöyle:"Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır.Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.'Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar'Sn Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor.Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.Rusya-Ukrayna krizini bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek.Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."
https://sputniknews.com.tr/20231020/fazil-say-israil-filistin-gerilimi-konusunda-aciklamalarim-nedeniyle-konserlerim-iptal-edildi-1076568304.html
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ömer çelik, fazıl say, konser
ömer çelik, fazıl say, konser
Avrupa'daki konserleri iptal edildi: AK Parti'den 'Fazıl Say' tepkisi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkat çekti.
Çelik, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.
Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.
Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır.
Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.
'Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar'
Sn Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.
Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor.
Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.
Rusya-Ukrayna krizini bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.
Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.
Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...
Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...
Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...
Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.
İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek.
Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."