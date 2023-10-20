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https://sputniknews.com.tr/20231020/fazil-say-israil-filistin-gerilimi-konusunda-aciklamalarim-nedeniyle-konserlerim-iptal-edildi-1076568304.html
Fazıl Say: İsrail-Filistin gerilimi konusunda açıklamalarım nedeniyle konserlerim iptal edildi
Fazıl Say: İsrail-Filistin gerilimi konusunda açıklamalarım nedeniyle konserlerim iptal edildi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, İsviçre'deki konserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını desteklediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Ben... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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piyanist
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, savaşa dair yaptığı fikir paylaşımları sebebiyle Migros'un İsviçre konserlerini iptal ettiğini söyledi."İsviçre’de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır.* Kendileri de bir açıklama yapacaktır" diyen Say, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231012/fazil-saydan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-en-iyi-en-dogru-aciklamalari-yapan-lider-1076262713.html
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fazıl say, piyanist, israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan, isviçre
fazıl say, piyanist, israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan, isviçre

Fazıl Say: İsrail-Filistin gerilimi konusunda açıklamalarım nedeniyle konserlerim iptal edildi

23:44 20.10.2023
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AA
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, İsviçre'deki konserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını desteklediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" ifadelerini kullandı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, savaşa dair yaptığı fikir paylaşımları sebebiyle Migros'un İsviçre konserlerini iptal ettiğini söyledi.
"İsviçre’de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır.* Kendileri de bir açıklama yapacaktır" diyen Say, şu ifadeleri kullandı:
23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern’deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.
Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.
Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.
İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda “sağduyulu ve barışçıl” buldum, destekledim.
Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. *Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.
*Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim* .
Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim.
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
YAŞAM
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider'
12 Ekim, 09:58
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