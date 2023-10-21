https://sputniknews.com.tr/20231021/usakta-ekmek-fiyatlarina-zam-geldi-1076578168.html

Uşak'ta ekmek fiyatlarına zam geldi

Uşak'ta ekmek fiyatlarına zam geldi

Uşakta ekmek fiyatlarına yılbaşından bu yana üçüncü kez zam geldi. Son zamdan sonra 7.5 TL’den satılan 250 ekmek, 230 grama düşürüldü ve 8 TL oldu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T13:09+0300

2023-10-21T13:09+0300

2023-10-21T13:09+0300

türkiye

ekmek

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, artan maliyetlerin dayanılacak gibi olmadığını belirterek ekmeğin kilosunu 30 TL’den 35 TL’ye çıkardıklarını açıkladı.Kurnaz, şu anda 7,5 TL’den satılan 100 gram simidin 10 TL olması için teklif sunduklarını ve onay beklediklerini de sözlerine ekledi.Uşak 2023 yılına girerken 5 TL’den satılan 230 gram ekmek, 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından yüzde 50 zamlanarak 250 gramı 7.5 TL den satılmaya başlamıştıZamlar hakkında bilgi veren Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, “Ne yazık ki ülkemizde her şeye korkunç zamlar geliyor. En çok da fırıncı ve unlu mamul üreten esnafımızın kullandığı maddelere gelen zamlar artık dayanılmayacak derecede arttı. Normal ekmeklik unun 50 kiloluk çuvalı 550 TL’den 640 TL’ye yükseldi. Sarı unun çuvalı da 680 TL oldu. Benzin 35.96 TL/LT mazot 40.51 TL/LT’den satılıyor. Bizde artan maliyetleri göz önüne alarak ekmeğin kilosuna 5 TL zam yaptık” dedi.Simide de zam yoldaKurnaz, “İlimizde 7,5 TL’den satılan 100 gram simit içinde 10 TL teklifimizi komisyona sunduk. Tabi poğaça, açma gibi diğer unlu mamullerde de fiyat artışı talebinde bulunduk. Valilik Komisyonunun kararını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231021/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-geldi-1076572392.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, zam