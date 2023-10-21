https://sputniknews.com.tr/20231021/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-geldi-1076572392.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi
İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken petrol fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Benzine bugün itibarıyla 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T09:13+0300
2023-10-21T09:13+0300
2023-10-21T09:13+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışla beraber vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediliyor.Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorinde ise herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.Akaryakıt fiyatlarında son durumBenzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.19 TL’ye, Ankara’da 35.84 TL’ye, İzmir’de 35.95 TL’ye yükseldi.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL, Ankara’da 40.16 TL, İzmir’de 40.34 TL seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/benzine-buyuk-zam-geliyor-1076541696.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi
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İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken petrol fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Benzine bugün itibarıyla 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışla beraber vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediliyor.
Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorinde ise herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.
Akaryakıt fiyatlarında son durum
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.19 TL’ye, Ankara’da 35.84 TL’ye, İzmir’de 35.95 TL’ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL, Ankara’da 40.16 TL, İzmir’de 40.34 TL seviyesinde bulunuyor.