https://sputniknews.com.tr/20231021/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-geldi-1076572392.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi

İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken petrol fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Benzine bugün itibarıyla 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T09:13+0300

2023-10-21T09:13+0300

2023-10-21T09:13+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışla beraber vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediliyor.Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorinde ise herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.Akaryakıt fiyatlarında son durumBenzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.19 TL’ye, Ankara’da 35.84 TL’ye, İzmir’de 35.95 TL’ye yükseldi.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL, Ankara’da 40.16 TL, İzmir’de 40.34 TL seviyesinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231020/benzine-buyuk-zam-geliyor-1076541696.html

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benzin, motorin, akaryakıt