https://sputniknews.com.tr/20231020/benzine-buyuk-zam-geliyor-1076541696.html

Benzine büyük zam geliyor

Benzine büyük zam geliyor

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarla birlikte petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine bu gece itibarıyla yeni zam geliyor. Zamla birlikte benzinin... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T08:51+0300

2023-10-20T08:51+0300

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ekonomi

benzin

motorin

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Petrol fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıta gelen zamlar da sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan; benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Zam sonrası fiyatlar ne olacak?Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.21 TL’ye, Ankara’da 35.86 TL’ye, İzmir’de 35.97 TL’ye yükselecek.

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2023

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benzin, motorin