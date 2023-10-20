https://sputniknews.com.tr/20231020/benzine-buyuk-zam-geliyor-1076541696.html
Benzine büyük zam geliyor
Benzine büyük zam geliyor
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarla birlikte petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine bu gece itibarıyla yeni zam geliyor. Zamla birlikte benzinin... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T08:51+0300
2023-10-20T08:51+0300
2023-10-20T08:58+0300
ekonomi
benzin
motorin
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Petrol fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıta gelen zamlar da sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan; benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Zam sonrası fiyatlar ne olacak?Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.21 TL’ye, Ankara’da 35.86 TL’ye, İzmir’de 35.97 TL’ye yükselecek.
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benzin, motorin
Benzine büyük zam geliyor
08:51 20.10.2023 (güncellendi: 08:58 20.10.2023) Abone ol
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarla birlikte petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine bu gece itibarıyla yeni zam geliyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 35 TL'yi aşacak.
Petrol fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıta gelen zamlar da sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan; benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.
Zam sonrası fiyatlar ne olacak?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.21 TL’ye, Ankara’da 35.86 TL’ye, İzmir’de 35.97 TL’ye yükselecek.