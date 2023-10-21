https://sputniknews.com.tr/20231021/stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1076586703.html

Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ortadoğu'daki durumu ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüştüklerini bildirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T18:37+0300

2023-10-21T18:37+0300

2023-10-21T18:37+0300

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jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.Erdoğan ile terörizm ve Ortadoğu'daki durumu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Terörle mücadele edilmesi ve sivillerin korunmasında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.Stoltenberg, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu da değerlendirdiklerini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/erdogandan-pes-pese-gazze-diplomasisi-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1076583050.html

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nato, türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg