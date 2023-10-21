https://sputniknews.com.tr/20231021/stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1076586703.html
Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama
Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ortadoğu'daki durumu ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüştüklerini bildirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T18:37+0300
2023-10-21T18:37+0300
2023-10-21T18:37+0300
dünya
nato
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.Erdoğan ile terörizm ve Ortadoğu'daki durumu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Terörle mücadele edilmesi ve sivillerin korunmasında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.Stoltenberg, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu da değerlendirdiklerini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/erdogandan-pes-pese-gazze-diplomasisi-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1076583050.html
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nato, türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
nato, türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ortadoğu'daki durumu ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüştüklerini bildirdi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Erdoğan ile terörizm ve Ortadoğu'daki durumu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Terörle mücadele edilmesi ve sivillerin korunmasında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu da değerlendirdiklerini bildirdi.