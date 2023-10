Erdoğan'dan peş peşe 'Gazze' diplomasisi: NATO Genel Sekreteri ile görüştü

https://sputniknews.com.tr/20231021/erdogandan-pes-pese-gazze-diplomasisi-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1076583050.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.Peş peşe görüşmelerErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'le görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.Erdoğan, Museveni ile telefon görüşmesinde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

