https://sputniknews.com.tr/20231021/erdogandan-pes-pese-gazze-diplomasisi-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1076583050.html
Erdoğan'dan peş peşe 'Gazze' diplomasisi: NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Erdoğan'dan peş peşe 'Gazze' diplomasisi: NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T16:32+0300
2023-10-21T16:32+0300
2023-10-21T16:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.Peş peşe görüşmelerErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'le görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.Erdoğan, Museveni ile telefon görüşmesinde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1076581296.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, nato genel sekreteri jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, nato genel sekreteri jens stoltenberg
Erdoğan'dan peş peşe 'Gazze' diplomasisi: NATO Genel Sekreteri ile görüştü
16:32 21.10.2023 (güncellendi: 16:43 21.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.
İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'le görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.
Erdoğan, Museveni ile telefon görüşmesinde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.