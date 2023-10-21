https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1076581296.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T15:37+0300
2023-10-21T15:37+0300
2023-10-21T15:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c80aa2f2bbc7aa464b009e90504c7b41.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti."
https://sputniknews.com.tr/20231018/turkiyede-3-gunluk-milli-yas-ilan-edildi-1076488202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_29:0:1154:844_1920x0_80_0_0_9cffded8613597bd68151225999fd00b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
15:37 21.10.2023 (güncellendi: 15:38 21.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti."