https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1076581296.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T15:37+0300

2023-10-21T15:37+0300

2023-10-21T15:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti."

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme