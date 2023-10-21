https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-3-savas-ucagi-ve-1-helikopter-dusuruldu---1076583824.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı ve 1 helikopter düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı ve 1 helikopter düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’ya ait bir Su-24 uçağı, iki Mig-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürdüğünü duyurdu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T17:16+0300

2023-10-21T17:16+0300

2023-10-21T17:16+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43. Mekanize 115. Mekanize ve 68. Jaeger Tugayları'nın beş saldırısını püskürttüğü belirterek, Ukraynalı 50’den fazla askerin etkisiz hale getirildiği ve 3 kamyonetin imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24, 51, 53 ve 110. mekanize tugayları ile 1. Özel Kuvvetler Tugayı'nın taaruz gruplarının 10 saldırısı püskürtüldü. Buradaki çatışmalarda 100'e yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 53. Mekanize Tugayı'nın saha mühimmat deposunun yanı sıra 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü imha edildi.Donetsk yönünde Ukraynalı 260 asker etkisiz hale getirildi. 4 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sisteminin yanı sıra Grad çoklu roketatar sistemi aracı imha edildi.Güney Donetsk yönünde Ukraynalı 140'a askerin yanı sıra 3 otomobil yok edildi.Zaporojye yönünde Ukrayna birliklerinin üç saldırısı püskürtülerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 118. Mekanize Tugayına bağlı bir birliğe ağır kayıplar verdirildi. Buradaki çatışmalarda Ukraynalı 20 asker, 2 tank, 3 otomobil, İngiliz yapımı FH-70 obüs, bir D-20 obüsü ve ABD yapımı bir M119 obüsü imha edildi.Herson yünündeki çatışmalarda Ukraynalı 30 asker etkisiz hale getirilerek 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Ayrıca son bir günde bir Su-24 uçağı, iki Mig-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürülürken, 4 HARM anti-radar füzesi, iki Neptün gemisavar seyir füzesi ve bir HIMARS çoklu roketatar sistemi füzesi vuruldu.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 504 uçak, 253 helikopter, 8 bin 127 insansız hava aracı, 441 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 828 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1166 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 843 sahra ve havan topu ile 14 bin 515 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakani-soygudan-zelenskiyin-alkisladigi-eski-nazi-askeri-icin-interpol-talimati-1076478968.html

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