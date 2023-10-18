https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakani-soygudan-zelenskiyin-alkisladigi-eski-nazi-askeri-icin-interpol-talimati-1076478968.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Zelenskiy'in alkışladığı eski Nazi askeri için 'Interpol' talimatı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Zelenskiy'in alkışladığı eski Nazi askeri için 'Interpol' talimatı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nun iadesi için Interpol'a başvuru yapılması için Rusya ve... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:26+0300
2023-10-18T17:26+0300
2023-10-18T17:26+0300
ukrayna krizi
nazi
nazi işbirlikçisi
kanada
ukrayna
vladimir zelenskiy
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
belarus savunma bakanlığı
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Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları yönetimlerinin ortak toplantısında konuşan Şoygu, Kanada parlamentosunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı oturumda eski bir Nazi askerinin alkışlandığı skandal hakkında konuştu.Yaroslav Hunka'nın eski bir SS subayı olarak savaç suçlarıyla bağlantılı olduğunun Kanada hükümeti ve uluslararası kuruluşlar tarafından resmen kabul edildiğine dikkat çeken Şoygu, "Hunka'nın yargılanması için Kanada hükümetine ve Interpol'e başvuru konusunda Rusya ve Belarus'un kolluk kuvvetleriyle hızlı bir çalışma yürütülmesi talimatını veriyorum" dedi.Rusya Savunma Bakanı, eski Nazi askeri Hunka'nın Polonyalılara ve Yahudilere yönelik soykırım da dahil olmak üzere o dönemde SSCB'ye ait olan Lvov Bölgesi'nde Sovyet nüfusuna yönelik zulme doğrudan katıldığına dair bulguların Hunka'nın yargılanmak üzere iadesini talep etmek için her türlü dayanağı sunduğunun altını çizdi."Ellerinde çocuklar da dahil binlerce olmasa da yüzlerce vatandaşımızın kanı bulunan bu Nazi suçlusunun suçlarının örtbas edilmesi hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez" diye devam eden Şoygu, Hunka'nın işlediği kanlı suçların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html
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nazi, nazi işbirlikçisi, kanada, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, belarus savunma bakanlığı
nazi, nazi işbirlikçisi, kanada, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, belarus savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Zelenskiy'in alkışladığı eski Nazi askeri için 'Interpol' talimatı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nun iadesi için Interpol'a başvuru yapılması için Rusya ve Belarus'un kolluk kuvvetleriyle çalışma yürütme talimatı verdi.
Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları yönetimlerinin ortak toplantısında konuşan Şoygu, Kanada parlamentosunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı oturumda eski bir Nazi askerinin alkışlandığı skandal hakkında konuştu.
Yaroslav Hunka'nın eski bir SS subayı olarak savaç suçlarıyla bağlantılı olduğunun Kanada hükümeti ve uluslararası kuruluşlar tarafından resmen kabul edildiğine dikkat çeken Şoygu, "Hunka'nın yargılanması için Kanada hükümetine ve Interpol'e başvuru konusunda Rusya ve Belarus'un kolluk kuvvetleriyle hızlı bir çalışma yürütülmesi talimatını veriyorum" dedi.
Rusya Savunma Bakanı, eski Nazi askeri Hunka'nın Polonyalılara ve Yahudilere yönelik soykırım da dahil olmak üzere o dönemde SSCB'ye ait olan Lvov Bölgesi'nde Sovyet nüfusuna yönelik zulme doğrudan katıldığına dair bulguların Hunka'nın yargılanmak üzere iadesini talep etmek için her türlü dayanağı sunduğunun altını çizdi.
"Ellerinde çocuklar da dahil binlerce olmasa da yüzlerce vatandaşımızın kanı bulunan bu Nazi suçlusunun suçlarının örtbas edilmesi hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez" diye devam eden Şoygu, Hunka'nın işlediği kanlı suçların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.