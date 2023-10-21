https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-bm-guvenlik-konseyini-filistin-ve-israil-konusunda-toplantiya-cagiracak-1076585993.html
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplantıya çağıracak
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplantıya çağıracak
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, diğerleri cesaret edemediği için Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplayacağını... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T19:28+0300
2023-10-21T19:28+0300
2023-10-21T19:28+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
bm
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, diğer ülkeler buna cesaret edemediği için Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yeni bir BM Güvenlik Konseyi toplantısını düzenleyeceğini söyledi.Polyanskiy yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html
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filistin
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dmitriy polyanskiy, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
dmitriy polyanskiy, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplantıya çağıracak
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, diğerleri cesaret edemediği için Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplayacağını açıkladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, diğer ülkeler buna cesaret edemediği için Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yeni bir BM Güvenlik Konseyi toplantısını düzenleyeceğini söyledi.
Polyanskiy yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Güvenlik Konseyi'ni kesinlikle yeni bir toplantıya çağıracağız. Görüldüğü üzere, bizden başka kimse buna cesaret edemiyor.