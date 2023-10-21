https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-bm-guvenlik-konseyini-filistin-ve-israil-konusunda-toplantiya-cagiracak-1076585993.html

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplantıya çağıracak

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplantıya çağıracak

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, diğerleri cesaret edemediği için Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin ve İsrail konusunda toplayacağını... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T19:28+0300

2023-10-21T19:28+0300

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israil

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filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, diğer ülkeler buna cesaret edemediği için Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yeni bir BM Güvenlik Konseyi toplantısını düzenleyeceğini söyledi.Polyanskiy yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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dmitriy polyanskiy, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas