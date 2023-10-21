https://sputniknews.com.tr/20231021/norvecten-ukraynalilara-eve-donme-tesviki-ulkesine-geri-donenlere-1500-avro-verilecek--1076563816.html
Norveç'ten Ukraynalılara eve dönme teşviki: Ülkesine geri dönenlere 1500 euro verilecek
Norveç'ten Ukraynalılara eve dönme teşviki: Ülkesine geri dönenlere 1500 euro verilecek
Norveç, Ukraynalı mültecilere evlerine dönmeleri için 1.500 euro ödeyecek. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T17:09+0300
2023-10-21T17:09+0300
2023-10-21T17:42+0300
dünya
norveç
ukrayna
ukrayna krizi
göçmen
ukraynalı
ukraynalı mültecilerin durumu
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Göç Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin ardından Norveç de gönüllü olarak evlerine dönmeye karar veren Ukraynalı mültecileri mali olarak teşvik edecek.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada Göç Müdürlüğü'nün başvuru sahiplerine yer değiştirme konusunda yardımcı olmayacağını belirtildi.Bir Ukraynalı daha sonra tekrar Norveç'e gelmeye karar verirse, ödeneği kısmen veya tamamen iade etmek zorunda kalacağını ifade edildi. Ödenecek tazminat miktarının, mültecinin Ukrayna'da geçirdiği süreye bağlı olarak değişeceği belirtildi. Daha önce İsviçre Devlet Göç Sekreterliği de kişi başına birkaç bin dolarlık benzer bir ödeme yapılabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html
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norveç, ukrayna, ukrayna krizi, göçmen, ukraynalı, ukraynalı mültecilerin durumu
norveç, ukrayna, ukrayna krizi, göçmen, ukraynalı, ukraynalı mültecilerin durumu
Norveç'ten Ukraynalılara eve dönme teşviki: Ülkesine geri dönenlere 1500 euro verilecek
17:09 21.10.2023 (güncellendi: 17:42 21.10.2023) Abone ol
Norveç, Ukraynalı mültecilere evlerine dönmeleri için 1.500 euro ödeyecek.
Göç Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin ardından Norveç de gönüllü olarak evlerine dönmeye karar veren Ukraynalı mültecileri mali olarak teşvik edecek.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Norveç'te oturma izniniz varsa ve şimdi ülkenize dönmek istiyorsanız, destek için başvurabilirsiniz. Ne alacaksınız? Eve dönmek ve Ukrayna'ya bağımsız olarak yerleşmek için nakit olarak yaklaşık bin 500 dolar alacaksınız.
Açıklamada Göç Müdürlüğü'nün başvuru sahiplerine yer değiştirme konusunda yardımcı olmayacağını belirtildi.
Bir Ukraynalı daha sonra tekrar Norveç'e gelmeye karar verirse, ödeneği kısmen veya tamamen iade etmek zorunda kalacağını ifade edildi. Ödenecek tazminat miktarının, mültecinin Ukrayna'da geçirdiği süreye bağlı olarak değişeceği belirtildi.
Daha önce İsviçre Devlet Göç Sekreterliği de kişi başına birkaç bin dolarlık benzer bir ödeme yapılabileceğini söylemişti.