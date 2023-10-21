https://sputniknews.com.tr/20231021/norvecten-ukraynalilara-eve-donme-tesviki-ulkesine-geri-donenlere-1500-avro-verilecek--1076563816.html

Norveç'ten Ukraynalılara eve dönme teşviki: Ülkesine geri dönenlere 1500 euro verilecek

Norveç'ten Ukraynalılara eve dönme teşviki: Ülkesine geri dönenlere 1500 euro verilecek

Norveç, Ukraynalı mültecilere evlerine dönmeleri için 1.500 euro ödeyecek. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T17:09+0300

2023-10-21T17:09+0300

2023-10-21T17:42+0300

dünya

norveç

ukrayna

ukrayna krizi

göçmen

ukraynalı

ukraynalı mültecilerin durumu

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Göç Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin ardından Norveç de gönüllü olarak evlerine dönmeye karar veren Ukraynalı mültecileri mali olarak teşvik edecek.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada Göç Müdürlüğü'nün başvuru sahiplerine yer değiştirme konusunda yardımcı olmayacağını belirtildi.Bir Ukraynalı daha sonra tekrar Norveç'e gelmeye karar verirse, ödeneği kısmen veya tamamen iade etmek zorunda kalacağını ifade edildi. Ödenecek tazminat miktarının, mültecinin Ukrayna'da geçirdiği süreye bağlı olarak değişeceği belirtildi. Daha önce İsviçre Devlet Göç Sekreterliği de kişi başına birkaç bin dolarlık benzer bir ödeme yapılabileceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html

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norveç, ukrayna, ukrayna krizi, göçmen, ukraynalı, ukraynalı mültecilerin durumu