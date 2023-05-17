https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 16 Mayıs itibarıyla yaklaşık 12 milyon olurken ülkeden ayrılanların sayısı da 10 milyonu geçti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:19+0300
2023-05-17T13:19+0300
2023-05-17T13:19+0300
ukrayna krizi
polonya
ukraynalı
mülteci
mülteci krizi
dönüş
avrupa
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Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti" ifadesi kullanıldı.Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 10 milyon 119 bin olduğu kaydedildi.Yüzde 74'ü dönmeyi planlıyorPolonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.Polonya Ekonomi Enstitüsünün 12 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, 1 milyondan fazla Ukraynalı, halihazırda Polonya'da kayıtlı yaşıyor.Ukraynalıların yüzde 80'i, Polonya toplumunun kendilerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu düşünüyor ancak Polonyalıların mültecilerin durumuna ilişkin görüşleri değişiyor. Ukraynalı mültecilerin yardıma muhtaç olduğuna inananların oranı çatışmaların başından bu yana yüzde 84'ten yüzde 50'ye düştü.Polonya'da bulunan Ukraynalıların yüzde 74'ü ülkesine dönmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/polonyadaki-ukraynali-siginmacilara-konaklama-merkezlerine-odeme-yapma-zorunlulugu-1067679188.html
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polonya, ukraynalı, mülteci, mülteci krizi, dönüş, avrupa
polonya, ukraynalı, mülteci, mülteci krizi, dönüş, avrupa
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
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Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 16 Mayıs itibarıyla yaklaşık 12 milyon olurken ülkeden ayrılanların sayısı da 10 milyonu geçti.
Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.
Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti" ifadesi kullanıldı.
Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 10 milyon 119 bin olduğu kaydedildi.
Yüzde 74'ü dönmeyi planlıyor
Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.
Polonya Ekonomi Enstitüsünün 12 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, 1 milyondan fazla Ukraynalı, halihazırda Polonya'da kayıtlı yaşıyor.
Ukraynalıların yüzde 80'i, Polonya toplumunun kendilerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu düşünüyor ancak Polonyalıların mültecilerin durumuna ilişkin görüşleri değişiyor. Ukraynalı mültecilerin yardıma muhtaç olduğuna inananların oranı çatışmaların başından bu yana yüzde 84'ten yüzde 50'ye düştü.
Polonya'da bulunan Ukraynalıların yüzde 74'ü ülkesine dönmeyi planlıyor.