https://sputniknews.com.tr/20230301/polonyadaki-ukraynali-siginmacilara-konaklama-merkezlerine-odeme-yapma-zorunlulugu-1067679188.html

Polonya'daki Ukraynalı sığınmacılara konaklama merkezlerine ödeme yapma zorunluluğu

Polonya'daki Ukraynalı sığınmacılara konaklama merkezlerine ödeme yapma zorunluluğu

Polonya basını, Varşova’nın ülkede bulunan Ukraynalı sığınmacılara konaklama merkezlerine yerleşmeleri için ödeme yapma zorunluluğu getirdiğini yazdı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:51+0300

2023-03-01T21:51+0300

2023-03-01T21:51+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

mülteci

sığınmacı

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Krakov merkezli Interia haber portalının haberine göre, Polonya’da bulunan Ukraynalı sığınmacılara konaklama merkezlerine yerleşmeleri için ödeme yapma zorunluluğu getirildi.Yayın kuruluşuna konuşan Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Szefernaker, “Polonya'da Ukrayna'dan gelen bir milyondan fazla sığınmacı var. Toplu yaşam yerlerinde konaklama için ödeme yapılmasına ilişkin yeni kurallar, orada yaşayan çok sayıda insan olduğundan 80 bin kişi için geçerli. Polonyalı ailelerde yaşayanlar için benzer yasalar haziran ayından beri yürürlükte” açıklamasında bulundu.Haberde, Polonya hükümeti daha geçen eylülde yeni kurallar konusunda uyarıda bulunmuş olsa da söz konusu uygulamanın Ukraynalı sığınmacıları şaşırttığı, zira onların bu önlemi varsayımmış gibi kabul ettiği ifade edildi.Szefernaker’e göre yeni kurallar, sığınmacıları iş aramaya ve toplu yaşam yerlerinde daha az zaman geçirmeye teşvik etmek için gerekli.İçişleri Bakan Yardımcısı Szefernaker ayrıca yeni yasanın bir dizi istisnayı da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, örneğin yeni uygulamaların yardıma ihtiyaç duyan kişileri, özellikle de reşit yaşa ulaşmamış olanları, engelli vatandaşları, emeklileri, hamile kadınları ve bir yaşının altında çocuk yetiştirmekle yükümlü ebeveynleri kapsamadığı bilgisini verdi.Habede, “Ayrıca, Polonya'da reşit olmayan üç veya daha fazla sayıda çocuğa kendi imkanları ile bakan anneler veya diğer vasiler ödeme yapmamalı” ifadeleri yer aldı.Makale yazarları, halihazırda iş bulmuş olan bazı Ukraynalıların para yetmezliği nedeniyle Polonya'yı terk ederek vatanlarına geri dönmek zorunda kalacaklarını vurguladı.

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polonya, ukrayna, mülteci, sığınmacı