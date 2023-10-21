https://sputniknews.com.tr/20231021/macronun-sali-gunu-israile-gitmesi-bekleniyor-1076590123.html
Macron'un Salı günü İsrail'e gitmesi bekleniyor
Macron'un Salı günü İsrail'e gitmesi bekleniyor
İsrail medyasında çıkan bir haberde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Salı günü İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T21:16+0300
2023-10-21T21:16+0300
2023-10-21T21:16+0300
dünya
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İsrail televizyon kanalı i24News'in haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü İsrail'i ziyaret edebileceğini ifade edildi.Haberde, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü İsrail'e gelmesi bekleniyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/fransa-icisleri-bakanligi-lise-saldirisi-filistin-israil-catismasiyla-iliskili-1076324248.html
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fransa, emmanuel macron, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
fransa, emmanuel macron, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
Macron'un Salı günü İsrail'e gitmesi bekleniyor
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İsrail medyasında çıkan bir haberde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Salı günü İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.
İsrail televizyon kanalı i24News'in haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü İsrail'i ziyaret edebileceğini ifade edildi.
Haberde, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü İsrail'e gelmesi bekleniyor" denildi.