https://sputniknews.com.tr/20231014/fransa-icisleri-bakanligi-lise-saldirisi-filistin-israil-catismasiyla-iliskili-1076324248.html

Fransa İçişleri Bakanlığı: Lise saldırısı Filistin-İsrail çatışmasıyla ilişkili

Fransa İçişleri Bakanlığı: Lise saldırısı Filistin-İsrail çatışmasıyla ilişkili

Fransa İçişleri Bakanı, lise saldırısını Filistin-İsrail çatışmasına bağladı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T12:30+0300

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bir öğretmenin öldürüldüğü liseye yapılan saldırının Orta Doğu'da kötüleşen durumun bir sonucu olduğunu söyledi.Dermanin bir TV kanalına yaptığı açıklamada, "İstihbaratımıza göre, maalesef Ortadoğu'da olup bitenlerle bir bağlantı var" cümlesine yer verdi.Darmanin, ülkenin azami terör tehlikesi riskine girmesi nedeniyle tüm Fransız halkını daha dikkatli olmaya çağırdı ve "Bu tehlike seviyesi tüm Fransız halkının ve tüm idari kurumların tetikte olması gerektiği anlamına geliyor" dedi.Bakan, alışveriş merkezleri ve diğer kamusal alanların izlenmesi için polis ve jandarmaya yardım etmek üzere birkaç bin askeri personelin gönderileceğini de sözlerine ekledi.

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