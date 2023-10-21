https://sputniknews.com.tr/20231021/izmirdeki-depremin-ardindan-naci-gorur-fay-hattina-dikkat-cekti-buyuk-depremin-habercisi-mi-1076574372.html

İzmir'deki depremin ardından Naci Görür fay hattına dikkat çekti: Büyük depremin habercisi mi?

İzmir'deki depremin ardından Naci Görür fay hattına dikkat çekti: Büyük depremin habercisi mi?

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu. Görür, 'Bu... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T10:11+0300

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türkiye

izmir

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "Zafer-Buca/İzmir’de 4.0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir depremde 1.10.2023 tarihinde de olmuştu. Deprem İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" dedi.Deprem uzmanı, bir kullanıcının 'Arada bir meydana gelen bu depremler büyük depremin habercisi midir' sorusuna yanıt verdi. Görür, "Keşke bilsek" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231021/izmirde-39-buyuklugunde-deprem-1076568767.html

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