İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

YERİ VE ZAMANI

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı

Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek

BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı

Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin

Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’

ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu

Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi

Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor

ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı

Mısırlı uzmandan Zelenskiy ve İsrail yorumu

Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak

Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi

Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi

Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider

Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez

Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt

Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi

Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin

Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı

Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi

Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var

Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde

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Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor