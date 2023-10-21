https://sputniknews.com.tr/20231021/izmirde-deprem-oldu-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-uyari-geldi-6-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1076581763.html
İzmir'de deprem oldu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı geldi: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
İzmir'de deprem oldu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı geldi: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
İzmir'de dün gece Buca merkezli 3.9 büyüklüğünde oluşan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Ercan, "Tuzla kırığı gerilmektedir... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T15:54+0300
2023-10-21T15:54+0300
2023-10-21T15:54+0300
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izmir
izmir depremi
ahmet ercan
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İzmir'in Buca ilçesinde dün, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken deprem uzmanlarından art arda açıklamalar geldi. Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dün gece 23.53’de İzmir, Buca, Zafer’de, 12 km odak derinliğinde, Tuzla kırığında olan M4,0 büyüklüğündeki küçük deprem ürpertmiştir. Tuzla kırığı gerilmektedir. M6’ya varan depremler üretebilir. Ancak köy evleri dışında yıkıcı olacağını sanmıyorum. Sağlam yerde, sağlam ev" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/izmirdeki-depremin-ardindan-naci-gorur-fay-hattina-dikkat-cekti-buyuk-depremin-habercisi-mi-1076574372.html
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İzmir'de deprem oldu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı geldi: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
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İzmir'de dün gece Buca merkezli 3.9 büyüklüğünde oluşan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Ercan, "Tuzla kırığı gerilmektedir. M6’ya varan depremler üretebilir" dedi.
İzmir'in Buca ilçesinde dün, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken deprem uzmanlarından art arda açıklamalar geldi. Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dün gece 23.53’de İzmir, Buca, Zafer’de, 12 km odak derinliğinde, Tuzla kırığında olan M4,0 büyüklüğündeki küçük deprem ürpertmiştir. Tuzla kırığı gerilmektedir. M6’ya varan depremler üretebilir. Ancak köy evleri dışında yıkıcı olacağını sanmıyorum. Sağlam yerde, sağlam ev" dedi.