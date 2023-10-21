https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-genelkurmay-baskani-iki-hafta-onceki-sahneleri-hatirlayarak-gazzeye-girecegiz-1076590797.html
İsrail Genelkurmay Başkanı: İki hafta önceki sahneleri hatırlayarak Gazze'ye gireceğiz
İsrail Genelkurmay Başkanı: İki hafta önceki sahneleri hatırlayarak Gazze'ye gireceğiz
İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatı öncesinde Golani Tugayı komutanlarıyla konuştu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
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gazze şeridi
herzi halevi
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi komutanlarla yaptığı konuşmada, iki hafta önce yaşananları hatırlayarak Gazze'ye gireceklerini belirtti.'Düşmanın kendileri için pek çok şey hazırladığını' belirten Halevi, İ'srail'in de düşman için bir şeyler hazırladığının altını' çizerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Komutanlarla yaptığı konuşmada Halevi şu uyarıda bulundu: "Gazze karmaşıktır, Gazze kalabalıktır. Düşman bizim için pek çok şey hazırlıyor ama biz de onun için bir şeyler hazırlıyoruz. Biz yanınızdayız, sizinle İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm kabiliyetini koordine ediyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, herzi halevi, israil savunma kuvvetleri (idf)
İsrail Genelkurmay Başkanı: İki hafta önceki sahneleri hatırlayarak Gazze'ye gireceğiz
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İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatı öncesinde Golani Tugayı komutanlarıyla konuştu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi komutanlarla yaptığı konuşmada, iki hafta önce yaşananları hatırlayarak Gazze'ye gireceklerini belirtti.
'Düşmanın kendileri için pek çok şey hazırladığını' belirten Halevi, İ'srail'in de düşman için bir şeyler hazırladığının altını' çizerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'ın militanlarını ile altyapısını yok etmek ve operasyonel bir görev için gireceğiz. İki hafta önce Şabat'ta öldürülenleri, resimleri, sahneleri aklımızda hatırlayacağız.
Komutanlarla yaptığı konuşmada Halevi şu uyarıda bulundu: "Gazze karmaşıktır, Gazze kalabalıktır. Düşman bizim için pek çok şey hazırlıyor ama biz de onun için bir şeyler hazırlıyoruz. Biz yanınızdayız, sizinle İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm kabiliyetini koordine ediyoruz."