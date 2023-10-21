https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-genelkurmay-baskani-iki-hafta-onceki-sahneleri-hatirlayarak-gazzeye-girecegiz-1076590797.html

İsrail Genelkurmay Başkanı: İki hafta önceki sahneleri hatırlayarak Gazze'ye gireceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı: İki hafta önceki sahneleri hatırlayarak Gazze'ye gireceğiz

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatı öncesinde Golani Tugayı komutanlarıyla konuştu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi komutanlarla yaptığı konuşmada, iki hafta önce yaşananları hatırlayarak Gazze'ye gireceklerini belirtti.'Düşmanın kendileri için pek çok şey hazırladığını' belirten Halevi, İ'srail'in de düşman için bir şeyler hazırladığının altını' çizerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Komutanlarla yaptığı konuşmada Halevi şu uyarıda bulundu: "Gazze karmaşıktır, Gazze kalabalıktır. Düşman bizim için pek çok şey hazırlıyor ama biz de onun için bir şeyler hazırlıyoruz. Biz yanınızdayız, sizinle İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm kabiliyetini koordine ediyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html

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