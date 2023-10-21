https://sputniknews.com.tr/20231021/et-ve-sut-kurumundan-chp-milletvekili-karabata-cevap-1076584435.html
Et ve Süt Kurumu’ndan CHP Milletvekili Karabat’a cevap
Et ve Süt Kurumu’ndan CHP Milletvekili Karabat’a cevap
Et ve Süt Kurumu (ESK), CHP'li Özgür Karabat’ın iddialarına verdiği yanıtta, "Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T17:35+0300
2023-10-21T17:35+0300
2023-10-21T17:35+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
et ve süt kurumu (esk)
et ve süt kurumu
özgür karabat
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Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia eden CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat’ın iddialarına cevap verdi.ESK, Karabat’ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bunun yanı sıra canlı hayvan alımlarında üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği kaydedildi. Piyasaya satışı yapılan karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usulüne göre yapılarak komisyon tarafından değerlendirildiği belirtildi.Öte yandan, satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler için başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satıldığına da dikkat çekildi.CHP milletvekili Özgür Karabat geçtiğimiz günlerde Et ve Süt kurumunda ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/et-ve-sut-kurumu-kasaplara-da-uygun-fiyatli-kirmizi-et-satacak-1070496953.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, özgür karabat
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, özgür karabat
Et ve Süt Kurumu’ndan CHP Milletvekili Karabat’a cevap
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Et ve Süt Kurumu (ESK), CHP'li Özgür Karabat’ın iddialarına verdiği yanıtta, "Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia eden CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat’ın iddialarına cevap verdi.
ESK, Karabat’ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır. ESK olarak çiftçi maliyetleri doğrultusunda belirlenen fiyat politikası ile hem üretici hem de tüketicinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiçbir aracı kullanmadan, AB’de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir.”
Bunun yanı sıra canlı hayvan alımlarında üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği kaydedildi. Piyasaya satışı yapılan karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usulüne göre yapılarak komisyon tarafından değerlendirildiği belirtildi.
Öte yandan, satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler için başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satıldığına da dikkat çekildi.
CHP milletvekili Özgür Karabat geçtiğimiz günlerde Et ve Süt kurumunda ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia etmişti.