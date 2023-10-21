https://sputniknews.com.tr/20231021/et-ve-sut-kurumundan-chp-milletvekili-karabata-cevap-1076584435.html

Et ve Süt Kurumu’ndan CHP Milletvekili Karabat’a cevap

Et ve Süt Kurumu’ndan CHP Milletvekili Karabat’a cevap

Et ve Süt Kurumu (ESK), CHP'li Özgür Karabat’ın iddialarına verdiği yanıtta, "Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T17:35+0300

2023-10-21T17:35+0300

2023-10-21T17:35+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

et ve süt kurumu (esk)

et ve süt kurumu

özgür karabat

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Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia eden CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat’ın iddialarına cevap verdi.ESK, Karabat’ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bunun yanı sıra canlı hayvan alımlarında üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği kaydedildi. Piyasaya satışı yapılan karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usulüne göre yapılarak komisyon tarafından değerlendirildiği belirtildi.Öte yandan, satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler için başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satıldığına da dikkat çekildi.CHP milletvekili Özgür Karabat geçtiğimiz günlerde Et ve Süt kurumunda ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230502/et-ve-sut-kurumu-kasaplara-da-uygun-fiyatli-kirmizi-et-satacak-1070496953.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, özgür karabat