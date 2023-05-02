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https://sputniknews.com.tr/20230502/et-ve-sut-kurumu-kasaplara-da-uygun-fiyatli-kirmizi-et-satacak-1070496953.html
Et ve Süt Kurumu kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Et ve Süt Kurumu kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:03+0300
2023-05-02T16:05+0300
ekonomi
et ve süt kurumu (esk)
türkiye kasaplar federasyonu
kırmızı et
protokol
ucuz et
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Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek.ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.‘Fiyatı dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz’Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Başvuru yapılacakTürkiye Kasaplar Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.Marketlere de indirimli kırmızı et sağlanmıştıESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/teskten-kasaplar-icin-et-ve-sut-kurumundan-ucuz-et-talebi-1070367070.html
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et ve süt kurumu (esk), türkiye kasaplar federasyonu, kırmızı et, protokol, ucuz et
et ve süt kurumu (esk), türkiye kasaplar federasyonu, kırmızı et, protokol, ucuz et

Et ve Süt Kurumu kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak

16:03 02.05.2023 (güncellendi: 16:05 02.05.2023)
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek.
ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

‘Fiyatı dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başvuru yapılacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Marketlere de indirimli kırmızı et sağlanmıştı

ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.
et - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
EKONOMİ
TESK'ten kasaplar için Et ve Süt Kurumu'ndan ucuz et talebi
30 Nisan, 00:41
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