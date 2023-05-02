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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Kirişci, kırmızı et fiyatlarının gerilediğini, ileri gidişin söz konusu... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:36+0300
2023-05-02T11:36+0300
ekonomi
kırmızı et
ekonomi
fiyat
gıda fiyatları
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.Kirişci, deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.'Soğan arzında sorun yok'Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi: 'Et fiyatları geriliyor'Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:'Bu ay yeterli yağış oldu'Barajlardaki son durum hakkında konuşan Kirişci, bu ay önceki aya göre yeterince yağış alındığını, Anadolu'nun dört bir yanında yağışların iyi olduğunu söyledi.
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kırmızı et, ekonomi, fiyat, gıda fiyatları, vahit kirişci
kırmızı et, ekonomi, fiyat, gıda fiyatları, vahit kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Et fiyatları geriliyor

11:36 02.05.2023
© AA / Kırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA /
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Kirişci, kırmızı et fiyatlarının gerilediğini, ileri gidişin söz konusu olmadığını söyledi. Kirişci, Türkiye'nin soğan arzında bir sorun olmadığını kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.
Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.
Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.
Kirişci, deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.

'Soğan arzında sorun yok'

Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi:
"Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgiledirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

'Et fiyatları geriliyor'

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:
"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."

'Bu ay yeterli yağış oldu'

Barajlardaki son durum hakkında konuşan Kirişci, bu ay önceki aya göre yeterince yağış alındığını, Anadolu'nun dört bir yanında yağışların iyi olduğunu söyledi.
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Ekonomi yazarı Yıldırım, kırmızı et fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: 'Üretici sayısı azalıyor'
19 Nisan, 07:02
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