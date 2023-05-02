https://sputniknews.com.tr/20230502/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-et-fiyatlari-geriliyor-1070476013.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Et fiyatları geriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Et fiyatları geriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Kirişci, kırmızı et fiyatlarının gerilediğini, ileri gidişin söz konusu... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T11:36+0300

2023-05-02T11:36+0300

2023-05-02T11:36+0300

ekonomi

kırmızı et

ekonomi

fiyat

gıda fiyatları

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.Kirişci, deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.'Soğan arzında sorun yok'Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi: 'Et fiyatları geriliyor'Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:'Bu ay yeterli yağış oldu'Barajlardaki son durum hakkında konuşan Kirişci, bu ay önceki aya göre yeterince yağış alındığını, Anadolu'nun dört bir yanında yağışların iyi olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/ekonomi-yazari-yildirim-kirmizi-et-fiyatlarindaki-artisi-degerlendirdi-uretici-sayisi-azaliyor-1069882085.html

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kırmızı et, ekonomi, fiyat, gıda fiyatları, vahit kirişci