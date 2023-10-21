https://sputniknews.com.tr/20231021/ermenistan-ile-fransa-arsinda-silah-alimina-iliskin-anlasma-imzalanacak-1076590961.html

Ermenistan ile Fransa arsında silah alımına ilişkin anlaşma imzalanacak

Ermenistan ile Fransa arsında silah alımına ilişkin anlaşma imzalanacak

Fransa Savunma Bakanı Lecorno, Paris ile Erivan arasında hava savunma silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşma yapılacağını açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T23:38+0300

2023-10-21T23:38+0300

2023-10-21T23:38+0300

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vaagn haçaturyan

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kuzey kafkasya

güney kafkasya

kafkasya bölgesi

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris ve Erivan'ın Pazar günü özellikle hava savunma alanında olmak üzere Fransız silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşmaları resmileştireceğini söyledi.Lecornu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Ekim ayının başlarında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Erivan'ın yeni bir askeri ortağa ihtiyacı olduğunu ve Fransa ile askeri yardım konusunu görüştüklerini söylemişti.

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