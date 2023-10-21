https://sputniknews.com.tr/20231021/ermenistan-ile-fransa-arsinda-silah-alimina-iliskin-anlasma-imzalanacak-1076590961.html
Ermenistan ile Fransa arsında silah alımına ilişkin anlaşma imzalanacak
Ermenistan ile Fransa arsında silah alımına ilişkin anlaşma imzalanacak
Fransa Savunma Bakanı Lecorno, Paris ile Erivan arasında hava savunma silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşma yapılacağını açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T23:38+0300
2023-10-21T23:38+0300
2023-10-21T23:38+0300
dünya
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sebastien lecornu
vaagn haçaturyan
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kuzey kafkasya
güney kafkasya
kafkasya bölgesi
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris ve Erivan'ın Pazar günü özellikle hava savunma alanında olmak üzere Fransız silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşmaları resmileştireceğini söyledi.Lecornu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Ekim ayının başlarında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Erivan'ın yeni bir askeri ortağa ihtiyacı olduğunu ve Fransa ile askeri yardım konusunu görüştüklerini söylemişti.
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Ermenistan ile Fransa arsında silah alımına ilişkin anlaşma imzalanacak
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Fransa Savunma Bakanı Lecorno, Paris ile Erivan arasında hava savunma silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşma yapılacağını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris ve Erivan'ın Pazar günü özellikle hava savunma alanında olmak üzere Fransız silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşmaları resmileştireceğini söyledi.
Lecornu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ermenistan'ın sivil halkını korumasına ve sınırlarının savunmasını sağlamasına izin vermek gerekiyor. Yarın Ermenistan'ın Fransız üreticilerden belirli miktarda silah satın almasını özellikle de ülkenin gökyüzünün korunmasını sağlayacak bir sözleşme imzalayarak resmileştireceğiz.
Ekim ayının başlarında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Erivan'ın yeni bir askeri ortağa ihtiyacı olduğunu ve Fransa ile askeri yardım konusunu görüştüklerini söylemişti.