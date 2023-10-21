https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-maldivler-cumhurbaskani-muizzu-ile-telefonda-gorustu-1076584312.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T17:25+0300
2023-10-21T17:25+0300
2023-10-21T17:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
maldivler
muhammed muizzu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-lideri-silva-ile-israil-filistin-catismalarini-gorustu-1076442983.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü
17:25 21.10.2023 (güncellendi: 17:26 21.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.
Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.