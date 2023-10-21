https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-maldivler-cumhurbaskani-muizzu-ile-telefonda-gorustu-1076584312.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T17:25+0300

2023-10-21T17:25+0300

2023-10-21T17:26+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

maldivler

muhammed muizzu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-lideri-silva-ile-israil-filistin-catismalarini-gorustu-1076442983.html

türkiye

maldivler

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