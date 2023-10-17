https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-lideri-silva-ile-israil-filistin-catismalarini-gorustu-1076442983.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya lideri Silva ile İsrail-Filistin çatışmalarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya lideri Silva ile İsrail-Filistin çatışmalarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T18:53+0300

2023-10-17T18:53+0300

2023-10-17T19:04+0300

recep tayyip erdoğan

lula da silva

türkiye

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-telefonda-gorustu-1076395698.html

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