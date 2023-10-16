https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-telefonda-gorustu-1076395698.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail-Filistin çatışmalarının sona erdirilmesi için atılması gereken adımları ele aldı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T18:01+0300

2023-10-16T18:01+0300

2023-10-16T18:08+0300

recep tayyip erdoğan

kiryakos miçotakis

telefon görüşmesi

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.Erdoğan bugün İngiltere Başbakanı Sunak ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1076386376.html

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recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, telefon görüşmesi