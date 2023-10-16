https://sputniknews.com.tr/20231016/erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1076386376.html
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile İSrail-Filistin çatışmalarındaki son durumu görüştü. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:32+0300
2023-10-16T14:32+0300
2023-10-16T14:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
iran
ibrahim reisi
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/omer-celikten-avrupa-ulkelerine-filistin-tepkisi-kabul-edilemez-1076386198.html
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recep tayyip erdoğan, iran, ibrahim reisi, türkiye
recep tayyip erdoğan, iran, ibrahim reisi, türkiye
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
14:32 16.10.2023 (güncellendi: 14:52 16.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile İSrail-Filistin çatışmalarındaki son durumu görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.