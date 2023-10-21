https://sputniknews.com.tr/20231021/belcika-adalet-bakani-kabul-edilemez-hata-diyerek-istifa-etti-1076579313.html
Belçika Adalet Bakanı, 'kabul edilemez hata' diyerek istifa etti
Belçika Adalet Bakanı, 'kabul edilemez hata' diyerek istifa etti
Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın, ülkesi tarafından geçen sene yapılan iade talebinin işleme... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T13:45+0300
2023-10-21T13:45+0300
2023-10-21T13:45+0300
dünya
belçika
adalet bakanı
istifa
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Belçika Adalet Bakanı van Quickenborne, 16 Ekim'de 2 İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair soruşturmadaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.Soruşturma sırasında 'kabul edilemez bir hatanın' fark edildiğini belirten van Quickenborne, saldırının Tunuslu failinin, 15 Ağustos 2022'de ülkesi tarafından iadesinin istendiğini ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığını bildirdi.Van Quickenborne, 'dramatik sonuçları olan hatanın' sorumluluğunu aldığını belirterek, istifasını Başbakan Alexander de Croo'ya sunduğunu söyledi.De Croo da X hesabından yaptığı açıklamada, van Quickenborne'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231017/brukselde-teror-alarmi-2-kisi-hayatini-kaybetti-euro-2024-eleme-maci-ertelendi-1076407438.html
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belçika, adalet bakanı, istifa
belçika, adalet bakanı, istifa
Belçika Adalet Bakanı, 'kabul edilemez hata' diyerek istifa etti
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Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın, ülkesi tarafından geçen sene yapılan iade talebinin işleme alınmadığının fark edilmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Belçika Adalet Bakanı van Quickenborne, 16 Ekim'de 2 İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair soruşturmadaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Soruşturma sırasında 'kabul edilemez bir hatanın' fark edildiğini belirten van Quickenborne, saldırının Tunuslu failinin, 15 Ağustos 2022'de ülkesi tarafından iadesinin istendiğini ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığını bildirdi.
Van Quickenborne, 'dramatik sonuçları olan hatanın' sorumluluğunu aldığını belirterek, istifasını Başbakan Alexander de Croo'ya sunduğunu söyledi.
De Croo da X hesabından yaptığı açıklamada, van Quickenborne'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.