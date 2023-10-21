https://sputniknews.com.tr/20231021/belcika-adalet-bakani-kabul-edilemez-hata-diyerek-istifa-etti-1076579313.html

Belçika Adalet Bakanı, 'kabul edilemez hata' diyerek istifa etti

Belçika Adalet Bakanı, 'kabul edilemez hata' diyerek istifa etti

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın, ülkesi tarafından geçen sene yapılan iade talebinin işleme... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T13:45+0300

2023-10-21T13:45+0300

2023-10-21T13:45+0300

dünya

belçika

adalet bakanı

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061613768_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_93d61eb6f05f3028ff3efbd6b51a8071.jpg

Belçika Adalet Bakanı van Quickenborne, 16 Ekim'de 2 İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair soruşturmadaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.Soruşturma sırasında 'kabul edilemez bir hatanın' fark edildiğini belirten van Quickenborne, saldırının Tunuslu failinin, 15 Ağustos 2022'de ülkesi tarafından iadesinin istendiğini ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığını bildirdi.Van Quickenborne, 'dramatik sonuçları olan hatanın' sorumluluğunu aldığını belirterek, istifasını Başbakan Alexander de Croo'ya sunduğunu söyledi.De Croo da X hesabından yaptığı açıklamada, van Quickenborne'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231017/brukselde-teror-alarmi-2-kisi-hayatini-kaybetti-euro-2024-eleme-maci-ertelendi-1076407438.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, adalet bakanı, istifa