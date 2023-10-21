https://sputniknews.com.tr/20231021/bakan-tunc-uygulamanin-ayrintilarini-acikladi-hacizli-mallarin-satisinda-yeni-donem-1076579823.html
Bakan Tunç uygulamanın ayrıntılarını açıkladı: Hacizli malların satışında yeni dönem
Bakan Tunç uygulamanın ayrıntılarını açıkladı: Hacizli malların satışında yeni dönem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" dedi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T14:23+0300
2023-10-21T14:23+0300
2023-10-21T14:23+0300
türkiye
yılmaz tunç
satış
düzenleme
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Yedieminlerde hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların satışına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduklarını belirtti. Bakan Tunç, "Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır" dedi.1 Kasım'da yürürlüğe girecekTunç, buna rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’ye devrinin düzenlendiğini belirterek, "Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak, ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231021/bakan-bolat-detaylari-verdi-2-el-arac-satisinda-duzenleme-1-kasimda-yururluge-girecek-1076579122.html
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yılmaz tunç, satış, düzenleme
yılmaz tunç, satış, düzenleme
Bakan Tunç uygulamanın ayrıntılarını açıkladı: Hacizli malların satışında yeni dönem
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" dedi.
Yedieminlerde hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların satışına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduklarını belirtti.
Bakan Tunç, "Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır" dedi.
1 Kasım'da yürürlüğe girecek
Tunç, buna rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’ye devrinin düzenlendiğini belirterek, "Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak, ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.