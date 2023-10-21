https://sputniknews.com.tr/20231021/bahceliden-gazze-aciklamasi-uluslararasi-toplum-tipki-bir-korku-filmini-izler-gibi-seyre-dalmistir-1076588240.html

Bahçeli'den Gazze açıklaması: Türkiye devreye girmeli

Bahçeli'den Gazze açıklaması: Türkiye devreye girmeli

MHP lideri Bahçeli, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin "Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T19:38+0300

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devlet bahçeli

türkiye

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

türkiye

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 haftadır Gazze'de zincirleme insani felaketler yaşandığını, soykırım raddesine ulaşan hunhar saldırıların artık sabır ve tahammül sınırlarını çoktan aştığını belirtti.Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin 17 Ekim'de bombalandığını anımsatan Bahçeli, "Maalesef Filistinli masumlar kan revan içindedir. Son 24 saat içindeki İsrail saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetmiştir. 7 Ekim'den bu yana 4 bin 385 Filistinli kardeşimiz hayattan kopartılmıştır. Sayıları 1756'yı bulan çocuk ile 1000'e yakın kadın acımasızca katledilmiştir" ifadelerini kullandı.Uluslararası toplumun Gazze'deki seri ve sürekli cinayetleri tıpkı bir korku filmini izler gibi seyre daldığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'Türkiye'nin garantörlük teklifi akılcı, isabetli ve stratejik bir girişim'Bahçeli, Türkiye'nin bugüne kadar insani, vicdani ve hukuki tezlerini güçlü bir şekilde dünya gündemine taşıyarak akan kanın durması, insani dramların son bulması hususunda açık tarafını devamlı ibra ve ifşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti:'24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli' çağrısıİsrail-Filistin arasındaki çatışmaların kesilmesi bir yana, tırmanması ve yaygınlaşması konusunda alçak bir tertip ve tezgahın kesintisiz ilerlediğine, kategorik olarak işlerliğini muhafaza ettiğine dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-disisleri-bakanligi-iki-devletli-cozum-olmadan-adil-bir-sonuc-saglanamaz-1076588634.html

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filistin

gazze

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devlet bahçeli, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye