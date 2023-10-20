https://sputniknews.com.tr/20231020/tmsf-2-sirketi-satisa-cikardi-1076544731.html

TMSF 2 şirketi satışa çıkardı

TMSF 2 şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı İle Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1,8 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

halı

royal halı

ihale

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TMSF'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ"ye ait Nakpilsa işletmesine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan ve satışına karar verilen "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.Muhammen bedeli 1,8 milyar lira olarak belirlenen ihalelerde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 180 milyon lira teminat yatırılması ve 28 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.İhale, 29 Kasım'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230419/tmsf-adabanki-satisa-cikardi-1069887241.html

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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), halı, royal halı, ihale