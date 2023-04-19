https://sputniknews.com.tr/20230419/tmsf-adabanki-satisa-cikardi-1069887241.html
TMSF Adabank'ı satışa çıkardı
TMSF Adabank'ı satışa çıkardı
TMSF, Adabank'ta bulunan yüzde 96.68 oranındaki hissesini 210 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Adabank ihalesi 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T09:54+0300
2023-04-19T09:54+0300
2023-04-19T09:54+0300
ekonomi
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Adabank hisse satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre TMSF Adabank AŞ’nin kendisine ait yüzde 96.68 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissesini 210 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.İlanda yer alan bilgilere göre ihaleye katılmak isteyenlerin ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgeleri en geç 4 Mayıs 2023 tarihine kadar Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor.İhaleye katılması uygun görülen katılımcılar tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023'te iletecek. İhale, 24 Mayıs 2023'te saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarflaverilen tekliflerin açılması ile başlayacak, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma yada pazarlık usulüyle devam edecek.1984 yılında Uzan Grubu tarafından kurulan Adabank'a TMSF 2004 yılında el koymuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
TMSF Adabank'ı satışa çıkardı
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TMSF, Adabank'ta bulunan yüzde 96.68 oranındaki hissesini 210 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Adabank ihalesi 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Adabank hisse satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre TMSF Adabank AŞ’nin kendisine ait yüzde 96.68 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissesini 210 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
İlanda yer alan bilgilere göre ihaleye katılmak isteyenlerin ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgeleri en geç 4 Mayıs 2023 tarihine kadar Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor.
İhaleye katılması uygun görülen katılımcılar tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023'te iletecek. İhale, 24 Mayıs 2023'te saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla
verilen tekliflerin açılması ile başlayacak, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya
da pazarlık usulüyle devam edecek.
1984 yılında Uzan Grubu tarafından kurulan Adabank'a TMSF 2004 yılında el koymuştu.