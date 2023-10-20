https://sputniknews.com.tr/20231020/tahkim-kurulundan-fenerbahce-baskani-ali-kocun-cezasina-indirim-1076567516.html

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasına indirim

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezasını 45 günden 21 güne indirdi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T21:34+0300

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eksen

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

ali koç

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 21 güne indirdi.TFF'den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi.İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/ali-koc-pfdkya-sevk-edildi-1076093797.html

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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, ali koç