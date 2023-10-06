https://sputniknews.com.tr/20231006/ali-koc-pfdkya-sevk-edildi-1076093797.html

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T18:17+0300

2023-10-06T18:17+0300

2023-10-06T18:17+0300

spor

ali koç

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/pfdk-super-ligden-8-kulube-para-cezasi-verdi-1074731120.html

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ali koç, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)