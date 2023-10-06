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Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T18:17+0300
2023-10-06T18:17+0300
spor
ali koç
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/pfdk-super-ligden-8-kulube-para-cezasi-verdi-1074731120.html
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ali koç, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ali koç, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

18:17 06.10.2023
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© İHA
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TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
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PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi
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