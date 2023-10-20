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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/sahneden-ukrayna-bayragini-atan-eurovision-yildizi-olum-tehditleri-aliyor-1076536252.html
Sahneden Ukrayna bayrağını atan Eurovision yıldızı ölüm tehditleri alıyor
Sahneden Ukrayna bayrağını atan Eurovision yıldızı ölüm tehditleri alıyor
Fin şarkıcı Käärijä, Estonya’daki konseri sırasında Ukrayna bayrağını sahneden attıktan sonra ölüm tehditleri almaya başladığını belirtti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T01:18+0300
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Finlandiya’nın Iltalehti gazetesinin haberine göre, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ikinci olan Käärijä’nın Estonya’daki konseri sırasında, bir izleyici sahneye Ukrayna bayrağını attı. Fin şarkıcı hemen tepki vererek, “Hayır, hayır, hayır, bunu buraya kim ve neden attı? Şimdi Estonya’dayız. Bu hiç hoş değil! Bunu neden yaptın ki?” diyerek bayrağı sahneden attı.Bu olayın görüntüsü sosyal medyaya düştü ve Ukraynalıların büyük tepkisini çekti. Şarkıcı, tehditler almaya başladığını söyledi.Käärijä, “Ukrayna’yı sevdiğimi söylemek istiyorum. Onlara çok saygı duyuyorum ve tüm mesele de bu. Şimdi benim ölmemi istiyorlar ve şimdi onlardan özür dilemem gerekiyormuş ama neden? Onlar beni öldürmek istiyor ama özür dileyen ben mi olmalıyım? Hayır, ben yapamam” diye açıkladı.Fin şarkıcı, sahneye atılan bayrağın, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği kaptırdığı Loreen’in temsil ettiği ve renkleri Ukrayna ile aynı olan İsveç bayrağı olduğunu sandığını, bu yüzden attığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/eurovisionda-yunanistanin-kibrisa-ihaneti-tepkilere-ne-oldu-1071143206.html
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finlandiya, estonya, ukrayna, ukrayna krizi
finlandiya, estonya, ukrayna, ukrayna krizi

Sahneden Ukrayna bayrağını atan Eurovision yıldızı ölüm tehditleri alıyor

01:18 20.10.2023
© AP Photo / Martin MeissnerKäärijä - Kaarija
Käärijä - Kaarija - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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Fin şarkıcı Käärijä, Estonya’daki konseri sırasında Ukrayna bayrağını sahneden attıktan sonra ölüm tehditleri almaya başladığını belirtti.
Finlandiya’nın Iltalehti gazetesinin haberine göre, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ikinci olan Käärijä’nın Estonya’daki konseri sırasında, bir izleyici sahneye Ukrayna bayrağını attı. Fin şarkıcı hemen tepki vererek, “Hayır, hayır, hayır, bunu buraya kim ve neden attı? Şimdi Estonya’dayız. Bu hiç hoş değil! Bunu neden yaptın ki?” diyerek bayrağı sahneden attı.
Bu olayın görüntüsü sosyal medyaya düştü ve Ukraynalıların büyük tepkisini çekti. Şarkıcı, tehditler almaya başladığını söyledi.
Käärijä, “Ukrayna’yı sevdiğimi söylemek istiyorum. Onlara çok saygı duyuyorum ve tüm mesele de bu. Şimdi benim ölmemi istiyorlar ve şimdi onlardan özür dilemem gerekiyormuş ama neden? Onlar beni öldürmek istiyor ama özür dileyen ben mi olmalıyım? Hayır, ben yapamam” diye açıkladı.
Fin şarkıcı, sahneye atılan bayrağın, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği kaptırdığı Loreen’in temsil ettiği ve renkleri Ukrayna ile aynı olan İsveç bayrağı olduğunu sandığını, bu yüzden attığını anlattı.
Andrew Lambrou - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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