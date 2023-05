https://sputniknews.com.tr/20230515/eurovisionda-yunanistanin-kibrisa-ihaneti-tepkilere-ne-oldu-1071143206.html

Eurovision’da Yunanistan'ın Kıbrıs'a 'ihaneti' tepkilere ne oldu

Geçen cumartesi gecesi İngiltere'de düzenlenen 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir sürpriz yaşandı. Yunanistan'ın yıllardır alışılagelmiş Kıbrıs'a 12 puan... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, cumartesi gece, önceki yılın ikincisi İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlendi.Bu yılki yarışmanın galibi, şarkısı "Tattoo" ile toplamda 583 puan toplayan İsveçli Loreen olurken, birçok yarışmacı ülke istediği sonuca ulaşamadı. Ancak gecenin en çarpıcı sürprizlerinden biri de Yunanistan ve Kıbrıs’tan geldi.Uzun yıllar süren ve neredeyse mutlak gerçek olarak görülen 'Yunanistan ve Kıbrıs'ın birbirlerine Eurovision'da on on ikişer puan vermeleri' sözü bu yıl gerçekleşmedi ve Yunanistan, Kıbrıs'a sadece dört puan verdi.Hatta yıllardır devam eden ‘bu birbirine puan verme geleneği’ Eurovision hayranları arasında bir espri konusu olmuştu.Ancak bu yıl, Yunan jürisi, Kıbrıs'a sadece on iki puanın dört puanını vererek, yarışma hayranlarını şaşkınlığına uğrattı. Devlet yayıncısı Yunan Radyo Televizyon ve Kurumu (ERT) tarafından atanan Yunan jürisi, istenen on iki puanı Belçika'ya vermeyi tercih etti. Jürinin bu tercihini 2. sırada Portekiz takip etti.Elbette bu durum, Kıbrıs'ı "Break a Broken Heart" adlı şarkıyla temsil eden Andrew Lambrou'yu 4 puanlık farkla ilk 10’un gerisine itti.Yunan jürisinin verdiği oylar canlı olarak açıklandığında, Liverpool'daki seyircilerin şaşkınlığı ekran başındaki izleyicileri tarafından bile duyuldu.Eurovision'daki "ihanet" sürprizi, farklı bir dizi alaycı ve eleştire paylaşım ve yoruma neden oldu.Yunanistan'ı 1993 yılında yarışmada temsil eden ünlü Yunan şarkıcı Kaiti Garbi bile Twitter'da uzun bir yorumda bulundu.Garbi, Yunan jürisinin kararına ilişkin hayal kırıklığını ifade eden bir tweet paylaşarak, şunları yazdı:"Yunan jürisi utanmadığı için, Kıbrıs'ın gerçekten hak ettiği on puanı elinden aldık ve Andrew Lambrou'ya 4 puan verdi" ifadelerini kullandı.Öte yandan ERT, gelen tepkileri yatıştırmak amacıyla Yunan jürisinin oylama sonuçlarını detaylı bir şekilde yayınladı.Yunanistan'ı "What They Say" adlı şarkısıyla temsil eden Victor Vernicos, yeterli oy alamadığı için bu yıl finale çıkamamıştı. Bununla birlikte, Kıbrıs Eurovision yarı finallerinde Yunanistan'a geleneksel on iki puanı vermeye devam etti.Yaşan bu olayın, gelecek yıl, Kıbrıs alışılagelmiş Yunanistan'a 12 puan verme alışkanlığından vazgeçip bir sürpriz yapabileceği de gündeme geldi.

