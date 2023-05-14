https://sputniknews.com.tr/20230514/2023-eurovision-sarki-yarismasini-isvecli-sanatci-loreen-kazandi-1071048319.html

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveçli sanatçı Loreen kazandı

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveçli sanatçı Loreen kazandı

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Tattoo" adlı şarkısıyla kazandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T03:36+0300

2023-05-14T03:36+0300

2023-05-14T03:38+0300

yaşam

isveç

eurovision şarkı yarışması

eurovision

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İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveçli sanatçı Loreen gecenin galibi oldu. Eurovision tarafından açıklanan izleyici ve jüri oylama sonuçlarına göre Loreen toplam 583 puan aldı. Finlandiyalı şarkıcı Kaarija 526 puanla 2. olurken, İsrailli şarkıcı Noa Kirel 362 puanla 3. sırada yer aldıYarışmanın geçen yılki birincisi Ukrayna'yı bu yıl temsil eden Tvorchi ise, 243 puanda kaldıUkrayna geçen yıl "Stefania" isimli şarkıyla birinci olmuştu. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU), ülkedeki krizi nedeniyle Ukrayna yerine, yarışmanın yerini geçen yıl 2. gelen İngiltere'ye taşıma kararı almıştı.Birlik, bu yıl 67.'si düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans ile konuşma talebini reddetmişti. Rusya'yı da yarışmaya katılmaktan men etmişti.

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