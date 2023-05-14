2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveçli sanatçı Loreen kazandı
03:36 14.05.2023 (güncellendi: 03:38 14.05.2023)
© AP Photo / Martin Meissnerİsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen
© AP Photo / Martin Meissner
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Tattoo" adlı şarkısıyla kazandı.
İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveçli sanatçı Loreen gecenin galibi oldu.
Loreen - Tattoo! 🇸🇪 The winner of #Eurovision 2023! pic.twitter.com/h74edfVS1h— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Eurovision tarafından açıklanan izleyici ve jüri oylama sonuçlarına göre Loreen toplam 583 puan aldı.
Finlandiyalı şarkıcı Kaarija 526 puanla 2. olurken, İsrailli şarkıcı Noa Kirel 362 puanla 3. sırada yer aldı
there will never be a more legendary eurovision artist than loreen, this woman is truly out of this world and i'm SO glad europe saw her light once again 11 years later 🤎 #eurovision2023pic.twitter.com/b2Caj5U0JF— max | 🇸🇪 VOTE 09 (@m2003esc) May 13, 2023
Yarışmanın geçen yılki birincisi Ukrayna'yı bu yıl temsil eden Tvorchi ise, 243 puanda kaldı
#Swedish singer Loreen wins #Eurovision— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2023
The video shows a participant from #Moldova, who said directly from the stage “#Ukraine, thank you for peace in Moldova!”.
The jury from Ukraine gave 12 points to Sweden, Lithuania - 10 points, Australia - 8, the Czech Republic - 7. pic.twitter.com/YzpottVfMM
Ukrayna geçen yıl "Stefania" isimli şarkıyla birinci olmuştu. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU), ülkedeki krizi nedeniyle Ukrayna yerine, yarışmanın yerini geçen yıl 2. gelen İngiltere'ye taşıma kararı almıştı.
Birlik, bu yıl 67.'si düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans ile konuşma talebini reddetmişti. Rusya'yı da yarışmaya katılmaktan men etmişti.