https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-turk-kultur-ve-sanat-haftasi-ankarada-basladi-1076549080.html
Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara'da başladı
Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara'da başladı
Rusya-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara Bilim Üniversitesi'nde başladı. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerkhov tarafından Rusya'nın modern dünyadaki... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T13:01+0300
2023-10-20T13:01+0300
2023-10-20T13:01+0300
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"Rus Türk Kültür ve Sanat Haftası" programının açılışı, Ankara Bilim Üniversitesi'nde yapıldı.Programa katılan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, "Rusya’nın Dış Politika Konsepti’nde ülkemiz, özgün bir medeniyet devleti olarak nitelendirilmektedir. Bu ifade, yalnızca kendi gelişimimizi değil, aynı zamanda geçerli olacağını umduğumuz uluslararası düzenin temel ilkelerini de nasıl anladığımızı açık ve net bir şekilde yansıtmaktadır" dedi.Yerkhov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine de dikkat çekti: Yerkhov ayrıca, Rusya'nın kendi topraklarına göre dünyanın en büyük ülkesi olduğunu ve hiçbir şekilde diğer bölgeleri fethetmekle ilgilenmediğini hatırlattı ve "Ukrayna krizi bölgesel bir çatışma değildir. Bu, bölgesel jeopolitik dengeyi tesis etme girişimi de değil. Sorun çok daha geniş ve daha temelde olup yeni uluslararası düzenin altında yatan ilkelerle ilgilidir" dedi.Rus diplomatik misyon başkanı "Bizim bakış açımıza göre medeniyet, çeşitli yorumlamalara tabi olan çok yönlü bir kavramdır. Bir zamanlar, diğer ülkeler için bir model görevi gören “medeni bir dünyanın” var olduğu ve herkesin bu standartlara uymasının beklendiği, görünüşü itibarıyla sömürgeci bir yorum vardı. Aynı fikirde olmayanlar, “aydınlanmış” bir ustanın copuyla bu “medeniyete” girmeleri için zorlanacaklardı. Artık bu zamanlar geçmişte kaldı ve medeniyet anlayışımız oldukça farklıdır. Pek çok medeniyet var ve hiçbiri diğerinden üstün ya da aşağı değildir. Onlar, her medeniyet kendi kültürünün, geleneklerinin ve halkının özlemlerinin benzersiz bir ifadesini temsil ettiği için eşittirler" ifadelerini de kullandı. Konuşmanın ardından Aleksey Yerhov, Bilim Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden birçok soruyu yanıtladı. Ankara'da Rus Evinin başkanı Alexander Sotnichenko, Sputnik'e verdiği röportajda konferansı ve kültürel etkinliğini çok verimli olarak nitelendirdi. Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir Rusya'nın dünya kültürüne büyük katkısını kaydetti. "Rusya dünya sanatında çok büyük bir iz bıraktı. Tam olarak sanat dilini konuştuğumuzda birbirimizi anlayabiliriz ve misafirlerimizi Rusya'dan ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.'Birbirimize çok benzeyen, birbirimizi anlayabilen iki milletiz'Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemalettin Kömürcü, sanatın her zaman halkları bir araya getirdiğini vurguladı: Bilim Üniversitesi Kurumsal iletişim direktörü Eren Ormanlı, Sputnik'e Rus sanatçıların çalışmalarına olan hayranlığını dile getirdi: Ankara'da Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası, Rusya Birliği (Ankara'da Rus Evi) ve Bilim Üniversitesi tarafından düzenleniyor. 19-22 Ekim tarihleri arasında sürecek. Etkinlik kapsamında, Türkiye'de ünlü Rus film yapımcısı Andrey Tarkovsky'nin filmlerinin yanı sıra Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bir belgesel (bu film Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir toplantıda Türk mevkidaşı Erdoğan'a teslim ettiği), Samara G Gallery'den güzel sanatlar sergisi, bir kitap ve hediyelik eşya fuarı yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-universitelerinde-burslu-ogrenim-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1076469345.html
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Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara'da başladı
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Rusya-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara Bilim Üniversitesi'nde başladı. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerkhov tarafından Rusya'nın modern dünyadaki rolü üzerine bir konferansla açıldı.
"Rus Türk Kültür ve Sanat Haftası" programının açılışı, Ankara Bilim Üniversitesi'nde yapıldı.
Programa katılan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, "Rusya’nın Dış Politika Konsepti’nde ülkemiz, özgün bir medeniyet devleti olarak nitelendirilmektedir. Bu ifade, yalnızca kendi gelişimimizi değil, aynı zamanda geçerli olacağını umduğumuz uluslararası düzenin temel ilkelerini de nasıl anladığımızı açık ve net bir şekilde yansıtmaktadır" dedi.
Yerkhov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine de dikkat çekti:
Batı, ülkemize doğrudan askeri tehditlerde bulunmak ve Rusya’nın meşru çıkarları kapsamındaki topraklarda bulunan tarihi mirasını yok etmek için köprübaşı olarak kullanılan Kiev rejimini militarize etmeye yönelik sistematik çabalarını sürdürdü. 2021’in sonu ve 2022’nin başlarında, Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünü değiştirmeden Avrupa’da karşılıklı güvenlik garantilerinin sağlanması konusunda ABD ve NATO ile anlaşmalar imzalama önerimizi reddettiler. Rusya’nın özel askeri harekatının nedeni de buydu."
Yerkhov ayrıca, Rusya'nın kendi topraklarına göre dünyanın en büyük ülkesi olduğunu ve hiçbir şekilde diğer bölgeleri fethetmekle ilgilenmediğini hatırlattı ve "Ukrayna krizi bölgesel bir çatışma değildir. Bu, bölgesel jeopolitik dengeyi tesis etme girişimi de değil. Sorun çok daha geniş ve daha temelde olup yeni uluslararası düzenin altında yatan ilkelerle ilgilidir" dedi.
Rus diplomatik misyon başkanı "Bizim bakış açımıza göre medeniyet, çeşitli yorumlamalara tabi olan çok yönlü bir kavramdır. Bir zamanlar, diğer ülkeler için bir model görevi gören “medeni bir dünyanın” var olduğu ve herkesin bu standartlara uymasının beklendiği, görünüşü itibarıyla sömürgeci bir yorum vardı. Aynı fikirde olmayanlar, “aydınlanmış” bir ustanın copuyla bu “medeniyete” girmeleri için zorlanacaklardı. Artık bu zamanlar geçmişte kaldı ve medeniyet anlayışımız oldukça farklıdır. Pek çok medeniyet var ve hiçbiri diğerinden üstün ya da aşağı değildir. Onlar, her medeniyet kendi kültürünün, geleneklerinin ve halkının özlemlerinin benzersiz bir ifadesini temsil ettiği için eşittirler" ifadelerini de kullandı.
Konuşmanın ardından Aleksey Yerhov, Bilim Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden birçok soruyu yanıtladı. Ankara'da Rus Evinin başkanı Alexander Sotnichenko, Sputnik'e verdiği röportajda konferansı ve kültürel etkinliğini çok verimli olarak nitelendirdi.
"Şu anda böyle karmaşık bir ülkelerarası durumun özellikle önemli olduğu, Rusya'nın büyükelçisinin konuşmasının, Rusya'nın en acil meselelerdeki tutumunun Türk vaadine ulaşabileceği konuşmasıydı. Ve Türkiye'nin Rusya'nın kültürünü "iptal etme" politikasına katılmadığını ve sanatçılarımızı ve sanatçılarımızı beklediğini görmek çok sevindirici"
Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir Rusya'nın dünya kültürüne büyük katkısını kaydetti. "Rusya dünya sanatında çok büyük bir iz bıraktı. Tam olarak sanat dilini konuştuğumuzda birbirimizi anlayabiliriz ve misafirlerimizi Rusya'dan ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
'Birbirimize çok benzeyen, birbirimizi anlayabilen iki milletiz'
Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemalettin Kömürcü, sanatın her zaman halkları bir araya getirdiğini vurguladı:
"Sanat, ortak bir noktada insanları buluşturabiliyor, onun için onu desteklemeye devam edeceğiz. Bizim özellikle Rus ve Türk kültür arasında ilişkilerimizi güçlendirmek için o kadar çok sebep var ki. Anlaşmazlıklar bu politikacıların işi. Biz milletler arasındaki işbirliğinden bahsediyoruz. Rusya bizim komşumuz. Birbirimize çok benzeyen, birbirimizi anlayabilen iki milletiz. Üniversitemizin açısından bu iki kültür çok kıymetli ve bunu daha da geliştirmek için katkı sağlamak istiyoruz"
Bilim Üniversitesi Kurumsal iletişim direktörü Eren Ormanlı, Sputnik'e Rus sanatçıların çalışmalarına olan hayranlığını dile getirdi:
"Bu serginin çok emeği var özellikle son yaşadığımız zor zamanlarda. Sevgi ve barışın bizim için insanlığı daha iyi yerlere getirdiğini düşünüyorum. Ancak yas ilanı yüzünden eğlence kısımlarını iptal ettik. Amacımız barış paylaşmak, bilim teknoloji ile birlikte gelişim sağlamak. Ankara Bilim üniversitesi bu doğrultuda hep kendi adından atmış bir üniversite olarak hedefine doğru yolculukta."
Ankara'da Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası, Rusya Birliği (Ankara'da Rus Evi) ve Bilim Üniversitesi tarafından düzenleniyor. 19-22 Ekim tarihleri arasında sürecek. Etkinlik kapsamında, Türkiye'de ünlü Rus film yapımcısı Andrey Tarkovsky'nin filmlerinin yanı sıra Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bir belgesel (bu film Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir toplantıda Türk mevkidaşı Erdoğan'a teslim ettiği), Samara G Gallery'den güzel sanatlar sergisi, bir kitap ve hediyelik eşya fuarı yer alıyor.