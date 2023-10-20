https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-turk-kultur-ve-sanat-haftasi-ankarada-basladi-1076549080.html

Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara'da başladı

Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara'da başladı

Rusya-Türk Kültür ve Sanat Haftası Ankara Bilim Üniversitesi'nde başladı. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerkhov tarafından Rusya'nın modern dünyadaki... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T13:01+0300

2023-10-20T13:01+0300

2023-10-20T13:01+0300

türkiye

türkiye

rusya

kültür

aleksey yerhov

ankara üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076549946_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_dd951c9bd0cc568341704659ec9c27e5.jpg

"Rus Türk Kültür ve Sanat Haftası" programının açılışı, Ankara Bilim Üniversitesi'nde yapıldı.Programa katılan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, "Rusya’nın Dış Politika Konsepti’nde ülkemiz, özgün bir medeniyet devleti olarak nitelendirilmektedir. Bu ifade, yalnızca kendi gelişimimizi değil, aynı zamanda geçerli olacağını umduğumuz uluslararası düzenin temel ilkelerini de nasıl anladığımızı açık ve net bir şekilde yansıtmaktadır" dedi.Yerkhov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine de dikkat çekti: Yerkhov ayrıca, Rusya'nın kendi topraklarına göre dünyanın en büyük ülkesi olduğunu ve hiçbir şekilde diğer bölgeleri fethetmekle ilgilenmediğini hatırlattı ve "Ukrayna krizi bölgesel bir çatışma değildir. Bu, bölgesel jeopolitik dengeyi tesis etme girişimi de değil. Sorun çok daha geniş ve daha temelde olup yeni uluslararası düzenin altında yatan ilkelerle ilgilidir" dedi.Rus diplomatik misyon başkanı "Bizim bakış açımıza göre medeniyet, çeşitli yorumlamalara tabi olan çok yönlü bir kavramdır. Bir zamanlar, diğer ülkeler için bir model görevi gören “medeni bir dünyanın” var olduğu ve herkesin bu standartlara uymasının beklendiği, görünüşü itibarıyla sömürgeci bir yorum vardı. Aynı fikirde olmayanlar, “aydınlanmış” bir ustanın copuyla bu “medeniyete” girmeleri için zorlanacaklardı. Artık bu zamanlar geçmişte kaldı ve medeniyet anlayışımız oldukça farklıdır. Pek çok medeniyet var ve hiçbiri diğerinden üstün ya da aşağı değildir. Onlar, her medeniyet kendi kültürünün, geleneklerinin ve halkının özlemlerinin benzersiz bir ifadesini temsil ettiği için eşittirler" ifadelerini de kullandı. Konuşmanın ardından Aleksey Yerhov, Bilim Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden birçok soruyu yanıtladı. Ankara'da Rus Evinin başkanı Alexander Sotnichenko, Sputnik'e verdiği röportajda konferansı ve kültürel etkinliğini çok verimli olarak nitelendirdi. Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir Rusya'nın dünya kültürüne büyük katkısını kaydetti. "Rusya dünya sanatında çok büyük bir iz bıraktı. Tam olarak sanat dilini konuştuğumuzda birbirimizi anlayabiliriz ve misafirlerimizi Rusya'dan ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.'Birbirimize çok benzeyen, birbirimizi anlayabilen iki milletiz'Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemalettin Kömürcü, sanatın her zaman halkları bir araya getirdiğini vurguladı: Bilim Üniversitesi Kurumsal iletişim direktörü Eren Ormanlı, Sputnik'e Rus sanatçıların çalışmalarına olan hayranlığını dile getirdi: Ankara'da Rus-Türk Kültür ve Sanat Haftası, Rusya Birliği (Ankara'da Rus Evi) ve Bilim Üniversitesi tarafından düzenleniyor. 19-22 Ekim tarihleri arasında sürecek. Etkinlik kapsamında, Türkiye'de ünlü Rus film yapımcısı Andrey Tarkovsky'nin filmlerinin yanı sıra Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bir belgesel (bu film Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir toplantıda Türk mevkidaşı Erdoğan'a teslim ettiği), Samara G Gallery'den güzel sanatlar sergisi, bir kitap ve hediyelik eşya fuarı yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-universitelerinde-burslu-ogrenim-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1076469345.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, kültür, aleksey yerhov, ankara üniversitesi