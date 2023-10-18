Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu
© Sputnik / Yuri ArtamonovRusya - Moskova - üniversite
© Sputnik / Yuri Artamonov
Rusya’da burslu olarak okumak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi belli oldu. Öğrenciler, 15 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. 2023-2024 öğrenim yılı için yapılacak başvurular education-in-russia.com sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
2022-2023 öğrenim yılı için Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu. 01 Eylül - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında yabancı vatandaşlar, vatansız kişiler ve yurtdışında yaşayan Ruslar kayıtları, education-in-russia.com sitesi üzerinden yapılabilecek.
Burslu öğrenim için başvuru yapacak olan aday öğrenciler Rusça dil eğitimi, lisans, yüksek lisans, doktora ve özel uzmanlık programları gibi yükseköğretim seviyeleri arasından sadece tek bir tercih yapabilecek.
© Fotoğraf : https://education-in-russia.com/Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim
Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim
© Fotoğraf : https://education-in-russia.com/
Başvuruya ilişkin dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlendi:
"Elektronik formatta hazırlanmış başvuru forumunu eksiksiz bir şekilde dolduran her aday Rus Evi Ankara’da yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecektir. Seçme-eleme sürecinde göz önünde bulundurulan ana kriterler ise şunlardır: adayın akademik performansı, başta Rusça olmak üzere, yabancı dil bilgisi veya dil öğrenmeye olan yatkınlığı, kişisel başarıları (akademik deneyim, farklı nitelikler, mesleki beceriler ve başarılar, bölgesel, ülke genelinde veya uluslararası seviyede düzenlenmiş öğrenci olimpiyatlarına ve bilimsel yarışmalara iştirak) ve Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerine ve işbirliği süreçlerine katkı sağlayabilecek somut proje ve fikirlere sahip olma. Başvuru prosedürü ve seçme-eleme sürecinde dikkate alınan kriterler hakkında detaylı bilgilere Rus Evi Ankara’nın resmi Instagram hesabı olan @rsinturkey sayfasının bio kısmındaki sabit link veya https://disk.yandex.ru/i/Xrw8oocoJvIqb üzerinden ulaşabilirsiniz."