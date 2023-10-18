Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu

"Elektronik formatta hazırlanmış başvuru forumunu eksiksiz bir şekilde dolduran her aday Rus Evi Ankara’da yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecektir. Seçme-eleme sürecinde göz önünde bulundurulan ana kriterler ise şunlardır: adayın akademik performansı, başta Rusça olmak üzere, yabancı dil bilgisi veya dil öğrenmeye olan yatkınlığı, kişisel başarıları (akademik deneyim, farklı nitelikler, mesleki beceriler ve başarılar, bölgesel, ülke genelinde veya uluslararası seviyede düzenlenmiş öğrenci olimpiyatlarına ve bilimsel yarışmalara iştirak) ve Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerine ve işbirliği süreçlerine katkı sağlayabilecek somut proje ve fikirlere sahip olma. Başvuru prosedürü ve seçme-eleme sürecinde dikkate alınan kriterler hakkında detaylı bilgilere Rus Evi Ankara’nın resmi Instagram hesabı olan @rsinturkey sayfasının bio kısmındaki sabit link veya https://disk.yandex.ru/i/Xrw8oocoJvIqb üzerinden ulaşabilirsiniz."