https://sputniknews.com.tr/20231020/putin-ukrayna-sinirindaki-rostovda-komutanlarla-harekat-toplantisi-yapti-1076543355.html
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'da komutanlarla 'harekat toplantısı' yaptı
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'da komutanlarla 'harekat toplantısı' yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne gitti. Komutanlarla bir araya gelen Rus lider, özel askeri harekattaki son duruma... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T09:44+0300
2023-10-20T09:44+0300
2023-10-20T09:44+0300
dünya
rusya
vladimir putin
karargah
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Perm kentindeki temasları sonrası Rostov-na-Donu kentine geçti ve özel askeri harekat karargahına ani bir ziyaret gerçekleştirdi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarla toplantı yapan Putin, harekatın gidişatı hakkında sunulan raporları dinledi.Genelkurmay Başkanı Gerasimov, özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu'nun görevleri harekat planına uygun şekilde yerine getirdiğini bildirdi.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/peskov-israil-filistin-geriliminde-esit-mesafe-korunmali-ancak-bu-cozumde-yer-alma-hakki-verir-1076229932.html
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rusya, vladimir putin, karargah
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'da komutanlarla 'harekat toplantısı' yaptı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne gitti. Komutanlarla bir araya gelen Rus lider, özel askeri harekattaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Perm kentindeki temasları sonrası Rostov-na-Donu kentine geçti ve özel askeri harekat karargahına ani bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarla toplantı yapan Putin, harekatın gidişatı hakkında sunulan raporları dinledi.
Genelkurmay Başkanı Gerasimov, özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu'nun görevleri harekat planına uygun şekilde yerine getirdiğini bildirdi.
Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.