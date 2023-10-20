https://sputniknews.com.tr/20231020/prof-dr-yucel-yilmaz-istanbulu-isaret-etti-cok-buyuk-deprem-olacak-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1076542447.html

Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı

Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı

Yer bilimci emekli akademisyen Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvetin Marmara Denizi'nin açıklarında biriktiğini, bunun İstanbul... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T09:22+0300

2023-10-20T09:22+0300

2023-10-20T09:22+0300

türkiye

istanbul

deprem

marmara denizi

marmara depremi

edirne

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Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda "Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu?" başlıklı sunum yaptı.Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeryüzü üzerinde depremler belirli kuşaklar boyunca yoğunlaşmış. Bizim ülkemiz de Alp-Himalaya kuşağında son derece etkin depremlerin olduğu bir yerde" dedi.Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyanın en büyük faylarından biri olduğuna ve Türkiye'de depremler ürettiğine dikkati çekti.'İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak'En çok merak edilen konulardan birinin "İstanbul ve çevresinde beklenen deprem" oluğunu dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Fayın geçtiği düzlemin vadilerde yırtık oluşturduğunu görebilirsiniz. Kollarından birisi İzmit Körfezi'ne, diğeri de Gemlik Körfezi'ne gidiyor. İkisi de Marmara Denizi'nin suları altına gidiyor. Marmara Denizi'nin altına giden fay beklendiği gibi bir İstanbul depremi oluşturacak mı? En çok merak edilen soru bu. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, orada enerji boşaldı. Kuvvet o fay boyunca göç etmeye başladı. Bir süre sonra ilerisi kırıldı. Ondan sonra göç ede ede en son Adapazarı çevresindeki iki büyük depremle Marmara'nın önüne kadar geldi."Yılmaz, İstanbul çevresindeki sismik oluşumlara bakıldığında geçmişte bölgede büyük depremlerin görüldüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarihsel depremler diyor ki 'Bakın ben burada çok büyük iki deprem zaten yaptım'. Bir tanesi 1530'larda padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem. Diğeri de 1760'lardaki deprem, ikisi de çok büyük. Dolayısıyla 200 yılda bir 7'nin üstünde, 100 yılda bir 6'nın üstünde. İstanbul arşivinden o depremler neler yapmış, nokta bazında biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvet Marmara Denizi'nin açıklarında birikiyor. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak lazım."Edirne için uyarıEdirne için büyük depremler üretecek bir fay çizilmediğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Kuzey Marmara Fay Hattı'nın üreteceği büyük bir depremin Edirne'yi de etkileyecek. Bölgede çok net faylar var ama günümüze gelirken bunların etkinlikleri giderek sönümlenmiş. Yüzeyde aktif fay yok. Günümüzde Trakya'da büyükçe bir deprem de görünmüyor. Edirne ve çevresini etkileyen depremselliğin ana kaynağı Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Bu fay Edirne dolayını etkilemektedir. Uzaklığı ve büyüklüğü oranında etkilemeye devam edecektir. Doğrudan bir Edirne fayı yok ama Kuzey Anadolu Fayı hareket ettiği zaman Edirne'nin zemininde bu depreme karşı dayanamayacak çok fazla bina var. Çünkü zeminin belli bir kısmı, Edirne'nin temelinde çok güçlü olmayan zemin çok fazla bulunuyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html

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