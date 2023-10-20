Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Finans dünyasında yapay zeka
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci Muhammed Abu Takiya anlatıyor...
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:26
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışması 14. gününde
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231020/prof-dr-yucel-yilmaz-istanbulu-isaret-etti-cok-buyuk-deprem-olacak-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1076542447.html
Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı
Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı
Yer bilimci emekli akademisyen Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvetin Marmara Denizi'nin açıklarında biriktiğini, bunun İstanbul... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T09:22+0300
2023-10-20T09:22+0300
türkiye
istanbul
deprem
marmara denizi
marmara depremi
edirne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076542291_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bddd001e290a9ba8970d31caecd676a2.jpg
Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda "Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu?" başlıklı sunum yaptı.Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeryüzü üzerinde depremler belirli kuşaklar boyunca yoğunlaşmış. Bizim ülkemiz de Alp-Himalaya kuşağında son derece etkin depremlerin olduğu bir yerde" dedi.Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyanın en büyük faylarından biri olduğuna ve Türkiye'de depremler ürettiğine dikkati çekti.'İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak'En çok merak edilen konulardan birinin "İstanbul ve çevresinde beklenen deprem" oluğunu dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Fayın geçtiği düzlemin vadilerde yırtık oluşturduğunu görebilirsiniz. Kollarından birisi İzmit Körfezi'ne, diğeri de Gemlik Körfezi'ne gidiyor. İkisi de Marmara Denizi'nin suları altına gidiyor. Marmara Denizi'nin altına giden fay beklendiği gibi bir İstanbul depremi oluşturacak mı? En çok merak edilen soru bu. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, orada enerji boşaldı. Kuvvet o fay boyunca göç etmeye başladı. Bir süre sonra ilerisi kırıldı. Ondan sonra göç ede ede en son Adapazarı çevresindeki iki büyük depremle Marmara'nın önüne kadar geldi."Yılmaz, İstanbul çevresindeki sismik oluşumlara bakıldığında geçmişte bölgede büyük depremlerin görüldüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarihsel depremler diyor ki 'Bakın ben burada çok büyük iki deprem zaten yaptım'. Bir tanesi 1530'larda padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem. Diğeri de 1760'lardaki deprem, ikisi de çok büyük. Dolayısıyla 200 yılda bir 7'nin üstünde, 100 yılda bir 6'nın üstünde. İstanbul arşivinden o depremler neler yapmış, nokta bazında biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvet Marmara Denizi'nin açıklarında birikiyor. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak lazım."Edirne için uyarıEdirne için büyük depremler üretecek bir fay çizilmediğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Kuzey Marmara Fay Hattı'nın üreteceği büyük bir depremin Edirne'yi de etkileyecek. Bölgede çok net faylar var ama günümüze gelirken bunların etkinlikleri giderek sönümlenmiş. Yüzeyde aktif fay yok. Günümüzde Trakya'da büyükçe bir deprem de görünmüyor. Edirne ve çevresini etkileyen depremselliğin ana kaynağı Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Bu fay Edirne dolayını etkilemektedir. Uzaklığı ve büyüklüğü oranında etkilemeye devam edecektir. Doğrudan bir Edirne fayı yok ama Kuzey Anadolu Fayı hareket ettiği zaman Edirne'nin zemininde bu depreme karşı dayanamayacak çok fazla bina var. Çünkü zeminin belli bir kısmı, Edirne'nin temelinde çok güçlü olmayan zemin çok fazla bulunuyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html
türkiye
istanbul
marmara denizi
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076542291_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_da35dc0516d54854d6400c8cc9ec07bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, deprem, marmara denizi, marmara depremi, edirne
istanbul, deprem, marmara denizi, marmara depremi, edirne

Prof. Dr. Yücel Yılmaz İstanbul'u işaret etti: 'Çok büyük deprem olacak' diyerek bir ili daha uyardı

09:22 20.10.2023
© Gökhan ZobarYücel Yılmaz
Yücel Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© Gökhan Zobar
Abone olTelegram
Yer bilimci emekli akademisyen Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvetin Marmara Denizi'nin açıklarında biriktiğini, bunun İstanbul ve çevresinde depreme neden olacağını söyledi.
Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda "Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu?" başlıklı sunum yaptı.
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeryüzü üzerinde depremler belirli kuşaklar boyunca yoğunlaşmış. Bizim ülkemiz de Alp-Himalaya kuşağında son derece etkin depremlerin olduğu bir yerde" dedi.
Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyanın en büyük faylarından biri olduğuna ve Türkiye'de depremler ürettiğine dikkati çekti.

'İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak'

En çok merak edilen konulardan birinin "İstanbul ve çevresinde beklenen deprem" oluğunu dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fayın geçtiği düzlemin vadilerde yırtık oluşturduğunu görebilirsiniz. Kollarından birisi İzmit Körfezi'ne, diğeri de Gemlik Körfezi'ne gidiyor. İkisi de Marmara Denizi'nin suları altına gidiyor. Marmara Denizi'nin altına giden fay beklendiği gibi bir İstanbul depremi oluşturacak mı? En çok merak edilen soru bu. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, orada enerji boşaldı. Kuvvet o fay boyunca göç etmeye başladı. Bir süre sonra ilerisi kırıldı. Ondan sonra göç ede ede en son Adapazarı çevresindeki iki büyük depremle Marmara'nın önüne kadar geldi."
Yılmaz, İstanbul çevresindeki sismik oluşumlara bakıldığında geçmişte bölgede büyük depremlerin görüldüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarihsel depremler diyor ki 'Bakın ben burada çok büyük iki deprem zaten yaptım'. Bir tanesi 1530'larda padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem. Diğeri de 1760'lardaki deprem, ikisi de çok büyük. Dolayısıyla 200 yılda bir 7'nin üstünde, 100 yılda bir 6'nın üstünde. İstanbul arşivinden o depremler neler yapmış, nokta bazında biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvet Marmara Denizi'nin açıklarında birikiyor. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak lazım."

Edirne için uyarı

Edirne için büyük depremler üretecek bir fay çizilmediğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Kuzey Marmara Fay Hattı'nın üreteceği büyük bir depremin Edirne'yi de etkileyecek. Bölgede çok net faylar var ama günümüze gelirken bunların etkinlikleri giderek sönümlenmiş. Yüzeyde aktif fay yok. Günümüzde Trakya'da büyükçe bir deprem de görünmüyor. Edirne ve çevresini etkileyen depremselliğin ana kaynağı Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Bu fay Edirne dolayını etkilemektedir. Uzaklığı ve büyüklüğü oranında etkilemeye devam edecektir. Doğrudan bir Edirne fayı yok ama Kuzey Anadolu Fayı hareket ettiği zaman Edirne'nin zemininde bu depreme karşı dayanamayacak çok fazla bina var. Çünkü zeminin belli bir kısmı, Edirne'nin temelinde çok güçlü olmayan zemin çok fazla bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Dün, 06:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала