https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

İzmir’in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası uzmanlar bölgedeki gerilime işaret etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T06:23+0300

2023-10-19T06:23+0300

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türkiye

izmir

izmir depremi

naci görür

ahmet ercan

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İzmir'de dün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi. X hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu bölgenin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde olduğu uyarısında bulundu. Ercan şunları kaydetti:"İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur."'Bölge geriliyor'Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/prof-dr-naci-gorur-duzcedeki-deprem-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-stres-transfer-etmis-olabilir-1076372744.html

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