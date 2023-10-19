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https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
İzmir’in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası uzmanlar bölgedeki gerilime işaret etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T06:23+0300
2023-10-19T06:23+0300
türkiye
izmir
izmir depremi
naci görür
ahmet ercan
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İzmir'de dün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi. X hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu bölgenin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde olduğu uyarısında bulundu. Ercan şunları kaydetti:"İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur."'Bölge geriliyor'Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/prof-dr-naci-gorur-duzcedeki-deprem-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-stres-transfer-etmis-olabilir-1076372744.html
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

06:23 19.10.2023
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© İHA
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İzmir’in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası uzmanlar bölgedeki gerilime işaret etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
İzmir'de dün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi. X hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu bölgenin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde olduğu uyarısında bulundu. Ercan şunları kaydetti:
"İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur."

'Bölge geriliyor'

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanlarına ilişkin ders verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'deki deprem sonrası bölgeyi işaret etti: Stres transfer etmiş olabilir
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